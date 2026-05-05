Ouagadougou : La SMAE 2026 lancée sous le signe du financement et de l’inclusion éducative

La Coalition nationale pour l’éducation pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF) a officiellement lancé, le mardi 5 mai 2026 à Ouagadougou, les activités de la Semaine mondiale d’action pour l’éducation (SMAE). Cette initiative annuelle, portée par la Campagne mondiale pour l’éducation, vise à évaluer les politiques éducatives et à renforcer le plaidoyer en faveur d’un système plus inclusif et performant.

L’édition 2026 s’inscrit dans un contexte international marqué par la campagne de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l’éducation pour la période 2026-2030. À travers cette dynamique, les acteurs entendent mobiliser davantage de financements pour soutenir les systèmes éducatifs, notamment dans les pays en développement.

Au Burkina Faso, la Semaine mondiale d’action pour l’éducation (SMAE) constitue un cadre de mobilisation des acteurs autour des enjeux liés à l’accès, à la qualité et au financement de l’éducation.

Selon le coordonnateur de la CN-EPT/BF, Tahirou Traoré, cette initiative vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan sectoriel de l’éducation et de la formation 2017-2030, en lien avec l’Objectif de développement durable n°4 (ODD4), qui prône une éducation de qualité pour tous.

Il a relevé que malgré des efforts budgétaires importants consentis par l’État, plusieurs défis persistent. Il s’agit notamment de l’accès équitable à l’éducation pour les enfants vulnérables, de la qualité des apprentissages, ainsi que de l’adaptation du système éducatif aux évolutions technologiques.

« La SMAE 2026 vise à mobiliser l’ensemble des acteurs pour un financement endogène plus accru du secteur de l’éducation et pour une transformation durable du système éducatif burkinabè », a-t-il indiqué.

Les données présentées montrent des taux d’achèvement encore faibles à certains niveaux d’enseignement, ainsi que des disparités entre filles et garçons dans plusieurs filières. L’accès à la formation technique et professionnelle demeure également limité, malgré son importance dans le contexte actuel.

Face à ces défis, la SMAE 2026 entend renforcer le dialogue entre les parties prenantes et proposer des solutions concrètes pour améliorer la gouvernance, la qualité et l’équité du système éducatif.

Les activités prévues se dérouleront de mai à juillet 2026 sur l’ensemble du territoire national, avec l’implication des acteurs éducatifs des 13 régions. À travers cette mobilisation, les organisateurs espèrent susciter un engagement collectif en faveur d’une éducation accessible, inclusive et adaptée aux réalités du Burkina Faso.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (Stagiaires)

Burkina 24