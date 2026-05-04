Maroc : Le prince héritier Moulay El Hassan nommé à un poste stratégique au sein de l’armée

Le roi Mohammed VI a procédé le samedi 2 mai 2026 à la nomination de son fils, le prince héritier Moulay El Hassan, à un poste clé au sein des Forces armées royales (FAR), rapporte Africanews.

Âgé de 22 ans, le prince devient coordinateur des bureaux et services de l’état-major général, une fonction stratégique au cœur de l’appareil militaire marocain.

Ce poste avait déjà été occupé par Mohammed VI lui-même en 1985, alors qu’il était prince héritier. Cette continuité traduit une volonté de préparer progressivement Moulay El Hassan à ses futures responsabilités à la tête de l’État.

La décision a été officialisée à travers un communiqué, le souverain agissant en sa qualité de chef suprême et chef d’état-major général des FAR.

Actuellement étudiant à l’Université polytechnique de Rabat, le prince héritier s’implique déjà activement dans la vie institutionnelle du pays. Il accompagne régulièrement le roi lors de sorties officielles et représente le Maroc lors de certaines activités, tant sur le plan national qu’international.

Avec cette nomination, Moulay El Hassan renforce son expérience dans les domaines stratégiques, notamment militaires, s’inscrivant ainsi dans un processus de formation progressive en vue de sa future accession au trône.