Burkina Faso : Plus de 257 millions de FCFA mobilisés pour le fonds Faso Mêbo au 1er mai 2026

La mobilisation citoyenne autour du fonds Faso Mêbo continue de progresser. Selon les données publiées par le Ministère de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, le montant total des contributions s’élève à 257 556 515 FCFA à la date du 1er mai 2026.

Dans le détail, la région du Kadiogo arrive largement en tête avec une contribution de 54 804 322 FCFA, confirmant son rôle moteur dans cet élan de solidarité nationale.

Elle est suivie par les régions du Yaadga (25 628 067 FCFA) et de Bankui (19 750 699 FCFA), qui complètent le trio de tête.

D’autres régions affichent également un niveau d’engagement notable, notamment le Guiriko avec 18 096 520 FCFA et le Sourou avec 15 256 840 FCFA. À l’inverse, la région du Liptako enregistre la contribution la plus faible, avec 3 914 259 FCFA.

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La mobilisation repose sur deux principaux canaux mis en place à avoir la plateforme numérique Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor, garantissant la sécurité et la traçabilité des fonds.

Les données révèlent par ailleurs une participation géographiquement diversifiée. Plusieurs régions, telles que le Nando, le Goulmou, le Djoro et le Tannounyan, enregistrent des contributions relativement proches, oscillant entre 11 et 12 millions de FCFA.

Les régions de la Sirba, de la Tapoa et du Soum dépassent, quant à elles, la barre des 10 millions de FCFA.

Comparés aux précédents bilans, ces résultats confirment une progression continue de la mobilisation citoyenne. Ils traduisent l’engagement des populations à soutenir les initiatives de développement et de souveraineté portées par les autorités.