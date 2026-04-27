Mobilisation financière au Burkina Faso : Plus de 254 millions FCFA collectés pour les comptes Faso Mêbo à la date du 24 avril 2026

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Le ministère de l’Économie et des Finances a publié, à la date du 24 avril 2026, le bilan actualisé des contributions enregistrées au profit des comptes Faso mêbo. Selon les chiffres officiels, le montant total mobilisé s’élève à 254 161 811 FCFA, illustrant une forte participation citoyenne à l’échelle nationale.

L’analyse des données régionales place la région du Kadiogo en première position avec une contribution de 51 418 118 FCFA, soit le volume le plus important enregistré sur l’ensemble du territoire.

Elle est suivie par les régions du Yaadga, avec 25,6 millions FCFA, et de Bankui, qui totalise 19,7 millions FCFA. Ces trois régions constituent le trio de tête de la mobilisation financière.

Lire également 👉Burkina Faso : Plus de 243 millions FCFA déjà mobilisés pour « Faso Mêbo » à la date du 10 avril 2026

D’autres régions affichent également une dynamique soutenue, à l’image du Guiriko avec 18 millions FCFA et du Sourou avec 15,2 millions FCFA.

À l’opposé, la région du Liptako enregistre la contribution la plus faible avec 3 914 259 FCFA, précédée de l’Oubri, qui cumule 8,3 millions FCFA.

Entre ces extrêmes, plusieurs régions comme le Nando, le Goulmou et le Djoro présentent des montants relativement homogènes, compris entre 10 et 12 millions FCFA, traduisant une adhésion généralisée à l’initiative.

Le point à la date du 24 avril 2026

     
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