SNC Bobo 2026 : La Banque Commerciale du Burkina (BCB) réaffirme son identité nationale au cœur de la culture

À l’occasion de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), qui se tient du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, la Banque Commerciale du Burkina (BCB) marque une présence stratégique. Partenaire de l’événement, l’institution bancaire profite de ce rassemblement majeur pour renforcer sa proximité avec les populations et promouvoir son statut de banque 100 % burkinabè.

Pour cette édition 2026, la Banque Commerciale du Burkina (BCB) a déployé un dispositif important afin d’accueillir les festivaliers et les professionnels.

L’institution anime un stand principal situé dans l’allée centrale, ainsi qu’une agence mobile positionnée aux abords de l’entrée du site.

Ce déploiement permet de répondre immédiatement aux besoins financiers des usagers tout en offrant une visibilité maximale aux services de la banque.

Thierry Ouédraogo, Directeur Commercial et Marketing de la BCB, a précisé que l’objectif premier est de faire connaître les produits et services de l’institution à un large public.

« Nous avons essayé de faire de notre mieux pour avoir une belle tribune pour notre clientèle, pour nos prospects et tous ceux qui viendront vraiment à cette activité festive », a-t-il dit.

Au-delà de l’offre classique, la BCB profite de la tribune offerte par la SNC pour annoncer ses innovations futures.

L’accent est mis sur la transformation digitale avec la présentation en perspective de nouveaux outils de gestion bancaire.

Parmi les nouveautés attendues, le service « BCB Connect » figure en bonne place, illustrant la volonté de l’institution de moderniser l’expérience client.

« Nous sommes là également pour apporter notre contribution à cette belle fête de la culture burkinabè », a-t-il dit.

L’approche se veut éco-citoyenne, l’institution ayant choisi de ne pas rester en marge de la dynamique culturelle nationale pour accompagner le développement économique et social du pays.

La présence de la banque ne se limite pas à l’enceinte de la foire. Un programme d’animation est également prévu au sein des deux agences de la BCB situées dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Des « soirées BCB » et des animations culturelles y sont organisées pour créer un pont entre le monde de la finance et celui des arts.

Des artistes de renom participent à ces événements pour attirer et divertir la clientèle. Des jeux-concours avec des prix à gagner sont également proposés pour dynamiser les échanges sur les stands. En rappelant que ses capitaux sont entièrement étatiques, la BCB souhaite rassurer les citoyens sur l’impact de leurs activités bancaires. « La BCB, ce qu’elle produit, ça va dans les caisses de l’État. Et demain ce sont ces fonds qui sont utilisés pour le bien-être, la construction du pays », a-t-il dit.

Cette 22e édition de la SNC est ainsi, pour la Banque Commerciale du Burkina, l’opportunité de réaffirmer son engagement envers ses racines tout en se tournant vers l’avenir.

Akim KY

Burkina 24