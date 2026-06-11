Football : Privé du Mondial, Omar Artan arbitrera la Supercoupe d’Europe

L’instance du football européen (UEFA) vient de désigner Omar Artan comme arbitre officiel de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa, qui se déroulera le 12 août 2026 à Salzbourg (Autriche). Celui qui a été privé de ce Mondial 2026 sera ainsi de nouveau sous le feu des projecteurs. Il a été choisi dans le cadre du « Memorandum of Understanding », un accord signé entre l’UEFA et la Confédération africaine de football (CAF) pour encourager la coopération entre les deux instances dans différents domaines, dont celui de l’arbitrage.

Sacré meilleur arbitre africain en 2025, Omar Abdulkadir Artan devait devenir le premier arbitre somalien de l’histoire à officier lors d’une Coupe du monde.

Pourtant, le lundi 8 juin 2026, malgré un visa en règle, il s’est vu refuser l’entrée sur le sol américain. Cet incident a suscité une vive polémique dans le monde du sport. Cependant, grâce à cette nomination européenne, il est devenu un véritable symbole de résilience.

« Nous sommes heureux de partager que l’arbitre somalien Omar Artan officiera lors du match très attendu entre le PSG et Aston Villa à Salzbourg », a annoncé l’Union des associations européennes de football (UEFA) dans une publication officielle.

Le Mondial 2026 démarre à 19h GMT ce jeudi 11 juin 2026. La rencontre d’ouverture va opposer le Mexique à l’Afrique du Sud. Il faut aussi rappeler que 10 nations africaines prennent part à cette 23e édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24