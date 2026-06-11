Yoga au Burkina Faso : Un hommage aux formateurs et moniteurs

Pour la promotion du yoga au Burkina Faso, la fédération burkinabè s’est appuyée sur des moniteurs. Grâce à leurs actions, le yoga s’est popularisé au Burkina Faso. La Fédération burkinabè de yoga a organisé une cérémonie de reconnaissance pour la contribution au développement de la discipline.

Dans la grande salle de la médiathèque municipale de Ouagadougou, la plupart des encadreurs de yoga étaient présents. En cause, cette journée leur était réservée. Depuis l’introduction de cette pratique indienne au Burkina Faso, ils ont été parmi les acteurs qui ont contribué à populariser la discipline dans le pays.

A l’occasion de la cérémonie, les précurseurs de la discipline au Burkina Faso, ainsi que tous ceux qui ont contribué à sa popularisation à travers diverses activités, ont reçu des attestations de reconnaissance et des trophées.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi était représenté par Alexandre Yougbaré, lui-même parmi les précurseurs de la discipline.

« Les Etats doivent suivre tout ce qui peut aller dans le sens du développement humain, tout ce qui peut aller dans le sens de l’éducation de notre jeunesse, tout ce qui peut aller dans le sens de la stabilité, de l’instauration de la paix, du caractère résilient de notre société doit être promu », a expliqué Alexandre Yougbaré.

De grands prédécesseurs

C’est pourquoi la ministre en charge des Sports a tenu à se faire représenter lors de cette cérémonie. D’ailleurs, Annick Pickbougoum fait partie de ceux qui ont contribué à populariser la discipline.

« C’est pour marquer le soutien du département à cette initiative de développement du yoga, à cette journée de reconnaissance pour tous ceux qui ont été des précurseurs, pour ceux qui ont eu le sacerdoce dans le sens de l’éducation de notre population en matière de yoga, puissent être en tout cas célébrés », ajoute Yougbaré. Il assure d’ailleurs que le ministère en charge des Sports est prêt à accompagner le yoga au Burkina Faso dans la limite de ses moyens.

Parmi les précurseurs de la discipline, maître Idriss Roua Ouédraogo. Aux côtés de plusieurs acteurs comme Alexandre Yougbaré, mais aussi avec l’appui de nombreuses personnalités dans le sport, l’armée, la culture, etc., il a contribué à l’implantation de la discipline dans tout le pays.

30 ans de yoga au Burkina Faso

L’ambassade de l’Inde au Burkina Faso fait partie des structures qui ont reçu la reconnaissance des yogistes au Burkina Faso. L’ambassade était représentée par son ambassadeur au Burkina Faso.

« Aujourd’hui, je suis venu savoir que nous avons introduit le yoga en 2014, mais le Burkina Faso avait déjà connu le yoga il y a 30 ans. J’apprécie vraiment la contribution de l’association, qui a été implémentée dans le système de santé et de l’éducation. Nous allons continuer de travailler ensemble », a clamé l’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso, Om Prakash Meena.

Il a rappelé que le yoga a été reconnu par les Nations Unies en 2014, avec une journée internationale célébrée le 21 juin de chaque année. D’ailleurs, Om Prakash Meena se dit surpris de constater que « nous sommes vraiment très heureux de réaliser que les activités du yoga sont inscrites dans le système de l’éducation, de la santé, dans l’armée au Burkina Faso.

C’est quelque chose de vraiment très appréciable. Le gouvernement de l’Inde et l’ambassade de l’Inde ne ménageront aucun effort pour continuer à soutenir le gouvernement du Burkina Faso et les différentes activités au Burkina Faso », souligne-t-il.

D’autres activités au programme

Le président de la Fédération burkinabè de yoga, Sidiki Daniel Traoré, a salué l’initiative qui vise à reconnaître les efforts des moniteurs de yoga pour leur contribution.

« On a toujours eu à reconnaître l’action des responsables, de certains responsables au niveau du yoga, mais les acteurs premiers, que sont les instructeurs, je crois qu’ils ont un rôle fondamental. Sans eux, le yoga ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui », estime Sidiki Daniel Traoré.

Pour lui, c’est un soutien, tout en espérant bénéficier de leur accompagnement. Son organisation prévoit plusieurs activités, dont la Journée internationale du yoga, qui sera célébrée le 21 juin 2026.