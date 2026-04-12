Burkina Faso : Plus de 243 millions FCFA déjà mobilisés pour « Faso Mêbo » à la date du 10 avril 2026

Le Ministère de l’Économie et des Finances a rendu publique, le 10 avril 2026, la situation actualisée des contributions au fonds « Faso Mêbo ». Le montant global mobilisé atteint désormais 243 206 024 FCFA, traduisant une dynamique citoyenne en constante progression à travers le pays.

Selon les données issues de la plateforme Faso Arzeka et de la Banque des Dépôts du Trésor, la région du Kadiogo se positionne en tête avec 47 899 827 FCFA collectés.

Elle est suivie par le Yaadga, qui enregistre 25 628 067 FCFA, confirmant ainsi son rang parmi les principaux contributeurs.

Le rapport met en évidence une implication généralisée à l’échelle nationale. Douze des dix-sept régions ont franchi la barre des 10 millions de FCFA.

Parmi les contributions notables :

Bankui : 17 350 499 FCFA

Guiriko : 17 108 920 FCFA

Sourou : 15 253 840 FCFA

D’autres régions comme le Nando, le Tannounyan et le Djoro affichent également des performances solides, avec des montants compris entre 11,4 et 12,2 millions FCFA.

Comparé aux chiffres du 3 avril, le fonds enregistre une hausse de plus de 1,3 million FCFA en une semaine. Même si certaines zones comme le Liptako (2 876 259 FCFA) et l’Oubri (7 920 283 FCFA) restent en retrait, la tendance générale demeure positive.

Le fonds « Faso mêbo » s’impose comme un pilier de la stratégie de développement souverain du Burkina Faso, illustrant la capacité des citoyens à financer collectivement des projets d’intérêt national.