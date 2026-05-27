Tabaski 2026 : Foi, unité et prières pour un Burkina Faso meilleur

La communauté musulmane du Burkina Faso célèbre, ce mercredi 27 mai 2026, l’Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. À Ouagadougou, des milliers de fidèles se sont rassemblés à la Place de la Nation pour accomplir la grande prière prescriptive de cette solennité.

Dans son sermon, le grand imam, Cheick Abdalah Ouedraogo, a lancé un vibrant appel à l’entraide, au partage et à la cohésion sociale. Évoquant le contexte national actuel, il a rappelé l’importance de l’unité.

« Nous traversons une situation difficile. Il appartient à chacun de penser à notre patrie. C’est un pays multiconfessionnel où cohabitent chrétiens, musulmans et traditionnalistes ; nous devons tous nous donner la main pour l’intérêt général », a-t-il dit.

Cette célébration s’est déroulée en présence d’une délégation gouvernementale comprenant notamment le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré.

Dans un élan de dévotion partagée, les dignitaires religieux et les fidèles ont formulé d’ardentes prières pour le retour de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la prospérité du Burkina Faso.

Au nom du gouvernement, le ministre en charge de la Communication a exhorté les citoyens burkinabè à œuvrer activement pour la paix et la cohésion nationale, des valeurs essentielles pour bâtir un avenir meilleur.

« Notre message est de rappeler à nos frères musulmans, ainsi qu’à l’ensemble de nos compatriotes, que le Burkina Faso est un et indivisible. Nous devons travailler à consolider le vivre-ensemble et la cohésion sociale, et la fête de la Tabaski nous en offre une belle occasion », a souligné Gilbert Ouédraogo.

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En sus, il a souligné que la participation du gouvernement à cette prière revêt d’une dimension symbolique. « Le gouvernement tient à réaffirmer la laïcité de l’État. Notre démarche vise à démontrer que l’exécutif se tient aux côtés de toutes les confessions religieuses chaque fois qu’elles se rassemblent pour célébrer leurs fêtes », a-t-il lancé.

S’appuyant sur le contexte national, le ministre de la Communication a insisté sur le rôle crucial de la religion. Il a averti que « les ennemis de la nation et les impérialistes, après avoir exploité plusieurs failles, s’attaquent désormais à la fibre religieuse dans l’espoir de diviser davantage les populations ».

Face à cette menace, le ministre a appelé à la responsabilité collective. « Je voudrais appeler à la sérénité, inviter tous les Burkinabè à garder le calme, à rester concentrés et à suivre les consignes du gouvernement ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24