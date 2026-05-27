Tabaski 2026 : Paix et cohésion sociale au cœur de la prière des fidèles musulmans à Ouagadougou

Les fidèles musulmans du mouvement sunnite du Burkina ont célébré la Tabaski ce mercredi 27 mai 2026, sur le terrain jouxtant la Salle internationale de conférences de Ouaga 2000. À travers cette grande prière dirigée par l’imam Mahamoud Ouédraogo, les fidèles ont principalement imploré le retour de la paix et le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Dans son sermon, l’imam Mahamoud Ouédraogo a souligné que l’Aïd El-Kébir est avant tout une fête de partage et de solidarité. « Nous devons avoir un regard à l’égard de ceux qui n’ont pas suffisamment de moyens afin de leur permettre de fêter dans la joie », a-t-il exhorté.

Le guide religieux a, par ailleurs, invité les fidèles musulmans à s’éloigner de tout comportement contraire aux préceptes de l’islam. « Ce qui était interdit aux musulmans le demeure, même le jour de fête », a-t-il rappelé.

Abordant l’actualité récente, l’imam Mahamoud Ouédraogo est revenu sur l’interpellation du grand imam Dr Mohamed Isaak Kindo. « Chers croyants, depuis hier, vous savez que nous sommes éprouvés par l’interpellation de notre grand imam, Dr Mohamed Isaak Kindo. À l’issue de cette interpellation, le bureau national et la FAIB ont publié des communiqués.

Nous réitérons notre appel à la retenue, à la sérénité et à éviter toute déclaration inflammatoire. Nous insistons pour demander à tous d’éviter les actes de violence de toute nature », a-t-il déclaré.

À cet effet, ila rappelé l’importance de la tolérance, du vivre-ensemble et de l’unité nationale dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants.

De son côté, El Hadj Oumarou Zoungrana, président du mouvement sunnite du Burkina, a appelé les Burkinabè, en général, et les musulmans, en particulier, à multiplier les prières pour le retour de la paix dans le pays.

Il a également invité les personnes nanties à faire preuve de solidarité envers les plus démunis, notamment les personnes déplacées internes, conformément à l’esprit de partage recommandé par cette fête.

Au nom du gouvernement, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion sociale et la tolérance.

« La seule solution qui peut nous permettre de faire face à ces défis, c’est l’union et la communion d’actions (…). Nous pensons que les Burkinabè doivent pouvoir s’unir et se mettre ensemble », a-t-il lancé.

W.S

Burkina 24