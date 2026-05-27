Tabaski 2026 : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle à l’union sacrée et rend hommage aux forces combattantes

À l’occasion de la fête de la Tabaski 2026, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message aux Burkinabè, marqué par un appel à la solidarité, à l’unité nationale et au soutien des forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Dans son message publié par la Présidence du Faso, le chef de l’État a eu une pensée particulière pour les personnes vulnérables, les malades ainsi que les populations éprouvées par les difficultés et les crises sécuritaires.

Le capitaine Ibrahim Traoré a également salué les efforts des forces combattantes, engagées « avec honneur et détermination » sur les différents théâtres d’opérations.

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Selon lui, leur sacrifice « ne sera jamais vain », assurant que le peuple burkinabè continuera de soutenir ses combattants jusqu’à la victoire.

Au-delà de son caractère religieux, le Président du Faso a présenté l’Aïd El-Kébir comme un symbole de partage, de solidarité et d’engagement communautaire pour une société « plus humaine, plus forte et unie ».

Il a enfin lancé un appel à « l’union sacrée » et à une solidarité agissante de tous les Burkinabè de l’intérieur comme de la diaspora afin de soutenir les efforts pour la paix et la stabilité du pays.