Tabaski 2026 : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle à l’union sacrée et rend hommage aux forces combattantes

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso
Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso

À l’occasion de la fête de la Tabaski 2026, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message aux Burkinabè, marqué par un appel à la solidarité, à l’unité nationale et au soutien des forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Dans son message publié par la Présidence du Faso, le chef de l’État a eu une pensée particulière pour les personnes vulnérables, les malades ainsi que les populations éprouvées par les difficultés et les crises sécuritaires.

Le capitaine Ibrahim Traoré a également salué les efforts des forces combattantes, engagées « avec honneur et détermination » sur les différents théâtres d’opérations.

Lire également 👉Tabaski 2025 : Le Président du Faso communie avec les soldats

Selon lui, leur sacrifice « ne sera jamais vain », assurant que le peuple burkinabè continuera de soutenir ses combattants jusqu’à la victoire.

Au-delà de son caractère religieux, le Président du Faso a présenté l’Aïd El-Kébir comme un symbole de partage, de solidarité et d’engagement communautaire pour une société « plus humaine, plus forte et unie ».

Il a enfin lancé un appel à « l’union sacrée » et à une solidarité agissante de tous les Burkinabè de l’intérieur comme de la diaspora afin de soutenir les efforts pour la paix et la stabilité du pays.

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Tabaski 2026 : Paix et cohésion sociale au cœur de la prière des fidèles musulmans à Ouagadougou

il y a 1 heure

Tabaski 2026 à Kaya : Appel fort à l’unité et à la paix pour le Burkina Faso

il y a 1 heure

Tabaski 2026 : Le capitaine Ibrahim Traoré appelle chaque Burkinabè à préserver la paix sociale

il y a 3 heures

Le Burkina Faso règne en roi au tournoi international Võ Cõ Truyên

il y a 16 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page