Burkina Faso : L’UGEB suspendue pour trois mois pour « apologie du terrorisme »

Le gouvernement burkinabè a prononcé la suspension de Union Générale des Étudiants du Burkina pour une durée de trois mois renouvelable, selon un arrêté signé le 26 mai 2026 par le ministre d’État chargé de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo.

D’après le communiqué, l’association estudiantine est suspendue pour des faits qualifiés « d’apologie du terrorisme ».

L’arrêté s’appuie notamment sur la loi portant liberté d’association au Burkina Faso ainsi que sur plusieurs textes réglementaires relatifs à l’organisation du gouvernement et du ministère de l’Administration territoriale.

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Le document précise que Union Générale des Étudiants du Burkina, reconnue sous le récépissé N3922 du 30 novembre 2018, voit ses activités suspendues sur toute l’étendue du territoire national.

Selon l’article premier de l’arrêté, la suspension est fixée à trois mois renouvelables. Le secrétaire général du ministère est chargé de l’exécution de la décision.