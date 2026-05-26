Le Burkina Faso règne en roi au tournoi international Võ Cõ Truyên

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 13 minutes
0 Moins d’une minute

Les poulains de Julien DRABO, présents à Kénitra (Maroc), ont régné en maître absolu sur le tatami lors de la 5e édition du tournoi international Võ Cõ Truyên Võ Viet Nam. Composés de 8 athlètes Baba Ayoub DIARRA, Safiata OUEDRAOGO, Élisé SOURABIÉ, Mahama BADINI, Yacouba KOLLOGO, Elichama Oho DA, Abdoulaye BOULO et Moussa BADINI.

Ces jeunes étalons remporté 18 médailles d’or, 15 médaille d’argent et 11 médailles de bronze. Le Burkina Faso a imposé le respect dans le royaume chérifien parmi les grandes nations telles que l’Allemagne, la France, le Maroc, etc. Cette compétition qui s’est déroulée du 21 au 25 mai a tenu toute ses promesses.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 13 minutes
0 Moins d’une minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : L’UGEB suspendue pour trois mois pour « apologie du terrorisme »

il y a 18 minutes

Burkina Faso : La FAIB annonce l’interpellation de l’imam Dr Mohamed Ishaq Kindo et appelle au calme

il y a 20 minutes

Commune de Nanoro : L’ONG Res Publica et les populations ont rénové la digue de Nazoanga

il y a 3 heures

Audience : Souveraineté et solidarité révolutionnaire au cœur des échanges entre le MPFA-BF et le Venezuela

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page