Le Burkina Faso règne en roi au tournoi international Võ Cõ Truyên

Les poulains de Julien DRABO, présents à Kénitra (Maroc), ont régné en maître absolu sur le tatami lors de la 5e édition du tournoi international Võ Cõ Truyên Võ Viet Nam. Composés de 8 athlètes Baba Ayoub DIARRA, Safiata OUEDRAOGO, Élisé SOURABIÉ, Mahama BADINI, Yacouba KOLLOGO, Elichama Oho DA, Abdoulaye BOULO et Moussa BADINI.

Ces jeunes étalons remporté 18 médailles d’or, 15 médaille d’argent et 11 médailles de bronze. Le Burkina Faso a imposé le respect dans le royaume chérifien parmi les grandes nations telles que l’Allemagne, la France, le Maroc, etc. Cette compétition qui s’est déroulée du 21 au 25 mai a tenu toute ses promesses.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24