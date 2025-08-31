UGEB : La solidarité estudiantine au cœur du 32e congrès

publicite

L’Union Générale des Étudiants Burkinabè (UGEB) a tenu, du 28 au 30 août 2025, son 32e congrès ordinaire national à l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Le thème de ce congrès est « Face à l’aggravation continue et généralisée de la crise du système capitaliste impérialiste, alimentée par des guerres réactionnaires qui dévastent le monde et ses répercussions sur le continent africain, en particulier dans la sous-région ouest-africaine et au Burkina Faso ».

Venus de toutes les universités et tous les centres universitaires du pays, ainsi que du Togo, les délégués et sympathisants de l’UGEB, à travers ses sections régionales regroupées dans l’Association Nationale des Étudiants Burkinabè (ANEB), ont échangé sur les conditions de vie et d’études des élèves et étudiants.

Djamilatou Traoré, représentante de la section ANEB Ouahigouya, a interpellé l’État sur la nécessité de garantir la liberté de création et d’existence des associations estudiantines au Burkina Faso et dans la sous-région.

De son côté, Bertin Bandiangou, président de la Synergie des Élèves et Étudiants du Togo, a invité les autorités togolaises à respecter la liberté de revendication des élèves et étudiants.

« L’heure n’est plus à la résignation. L’heure est à l’organisation, à la conscientisation et à l’engagement actif. Il est temps d’élever nos voix, de croiser nos luttes et de refuser la peur », a-t-il lancé.

Le congrès a également été marqué par l’élection d’un nouveau bureau exécutif national de l’UGEB.

Vincent SAVADOGO (stagiaire)

Burkina 24