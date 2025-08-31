Burkina Faso : Une marche de 10 km pour rappeler les bienfaits du sport

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association MOJUT Sport a tenu sa traditionnelle marche sportive de 10 km dans la ville de Ouagadougou, le samedi 30 août 2025. Cette activité a lieu tous les derniers samedis du mois et a pour objectif de rassembler la jeunesse de la capitale autour des valeurs sportives. L’association souhaite également rappeler à cette jeunesse les bienfaits de l’activité physique tout en mettant en lumière le rôle du sport dans la cohésion sociale.

Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. Le sport permet non seulement de garder la santé, mais sert aussi à renforcer les liens sociaux chez les jeunes. C’est la conviction de l’association MOJUT Sport qui, depuis plusieurs années, organise cette marche de 10 km en plus de ses autres activités sportives. Pour ce mois d’août 2025, elle a une fois de plus tenu son pari.

Pour cette édition, plusieurs dizaines de jeunes, venus de différents quartiers de Ouagadougou, ont répondu à l’appel. Des plus jeunes (8 ans) aux plus âgés, tous ont parcouru les rues du quartier Tanghin dans une ambiance conviviale. L’idée derrière cet événement est de permettre à la jeunesse de se rencontrer autour des valeurs nobles du sport, selon le président de l’association, Daouda Kader Traoré.

« Nous sommes venus ce matin pour transpirer dans la bonne humeur et la partager à travers le sport. C’est une marche traditionnelle que nous organisons chaque dernier samedi du mois pour permettre aux gens de se remettre en forme.

Lire aussi 👉🏿 Sports et loisirs : Le Burkina Faso décline sa feuille de route stratégique

Bien que nous ayons d’autres activités, nous tenons à nous retrouver ici en fin de mois pour partager cette bonne humeur. Nous voulons inciter ceux qui ne font pas de sport à commencer par quelque chose. Petit à petit, l’envie de pratiquer une activité physique leur viendra », a expliqué Daouda Traoré.

Le président a salué les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette marche, soulignant que ce succès est une source de motivation pour les mois à venir. « Nous rendons grâce à Dieu car tout s’est passé dans la bonne humeur. Depuis que nous avons commencé cette marche, il n’y a jamais eu de blessé et personne n’est tombé en route. La mobilisation est forte et je me dis que l’objectif recherché est atteint depuis le début », s’est-il réjoui.

L’association MOJUT Sport est une structure née en 2018 avec pour objectif de promouvoir les activités sportives au pays des Hommes Intègres. Dans cette optique, elle prévoit la troisième édition de sa grande séance de fitness, dénommée MOJUT Sport, ainsi que sa participation au Salon du fitness sur la place de la Révolution.

Cette activité, l’association la tient chaque année en décembre en collaboration avec ses partenaires. La marche des 10 km se poursuit quant à elle tout au long de l’année. Cette soirée s’est soldée par une séance de fitness et une remise de cadeaux au lauréats d’un jeu initié par l’association.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24