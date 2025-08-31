Bobo-Dioulasso : Abdoulazize Bamogo dédicace son nouvel ouvrage sur le cadre légal de la communication

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’ancien Président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), M. Abdoulazize Bamogo, a procédé le vendredi 29 août 2025 à la cérémonie officielle de dédicace de son nouvel ouvrage intitulé « La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel ». L’événement, tenu à Bobo-Dioulasso, a réuni des acteurs des médias, des communicateurs, des acteurs de la société civile et des personnalités du monde académique.

Avec ses 414 pages, l’ouvrage se veut un recueil exhaustif des textes juridiques et réglementaires qui encadrent la communication publique au Burkina Faso. Il regroupe notamment les lois et règlements relatifs aux médias, à la communication institutionnelle, au marketing, ainsi qu’à la communication électronique.

Dans son intervention, l’auteur a insisté sur l’importance de la maîtrise du cadre légal dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux sociaux et la multiplication des canaux d’expression.

« Connaître les textes permet non seulement de renforcer la crédibilité des professionnels, mais aussi de mieux se protéger contre les dérives et d’adopter une communication responsable et éthique », a-t-il déclaré.

Un engagement reconnu

La Déléguée régionale de l’Ouest du CSC, Mme Marguerite Blegna, représentant le président de l’institution, a salué la qualité et la pertinence de l’œuvre. Elle a souligné que M. Bamogo, à travers cet engagement, continue de mettre son expérience au service du peuple burkinabè.

« Cet ouvrage constitue une véritable boussole pour les journalistes, les chargés de communication et de marketing qui doivent s’appuyer sur un socle juridique solide dans l’exercice de leurs missions », a-t-elle affirmé.

En proposant cet outil pratique et accessible, Abdoulazize Bamogo entend offrir aux professionnels les clés pour anticiper les risques liés à la pratique de la communication et du journalisme et promouvoir un secteur plus crédible. Pour M. Bamogo, ce recueil de texte juridique est accessible au prix forfaitaire de 12 000 FCFA.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24