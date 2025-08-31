Éliminatoires Coupe du monde 2026 | Burkina Faso Vs Égypte : Entre ferveur et polémique sur les prix des tickets

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le football reste une véritable passion au Burkina Faso. Chaque annonce concernant les Étalons suscite débats et émotions. Le jeudi 28 août 2025, le sélectionneur national, Brama Traoré, a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour affronter l’Égypte le 9 septembre 2025, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters.

Pour prendre le pouls de la population, nous sommes allés au Grand marché de Ouagadougou, là où les discussions sur les Étalons vont bon train. Entre satisfaction, critiques et préoccupations sur le prix des tickets fixés qui va de 2.000 et 100.000 francs CFA, les avis sont partagés.

Pour Inoussa Anongnaaba, cette liste ne reflète pas totalement le potentiel local. « Je pense qu’on doit aller à l’intérieur du pays pour sélectionner des joueurs, car ce n’est pas parce que tu joues à l’étranger que tu es forcément bon », a-t-il confié.

Saïdou Ouédraogo, lui aussi, n’est pas totalement en accord avec les choix du coach. Néanmoins, il invite les Étalons à donner le meilleur d’eux-mêmes. « Les critiques peuvent exister, mais l’essentiel est que les joueurs mouillent le maillot pour le pays », estime-t-il.

À l’opposé, Brahima Kaboré, commerçant, se montre optimiste. « Cette sélection est prometteuse. Je pense que ça va aller », affirme-t-il.

La Fédération a par ailleurs annoncé que la vente des tickets débutera le 6 septembre 2025. Les points de vente retenus sont le Palais des Sports de Ouaga 2000, le Palais de la Culture Jean Pierre Guingané, le SIAO, ainsi qu’une billetterie en ligne.

Sur ce sujet, les avis divergent également. Salif Tapsoba, commerçant, estime que les prix sont élevés. «Tout le monde ne pourra pas accéder au stade. Il faut penser à revoir les tarifs pour que ce soit accessible à tous », plaide-t-il.

De son côté, Batogoma Tiemtoré pense que cela est abordable. « Les tickets à 2.000 francs sont là pour ceux qui ont un petit budget. Quant aux places de 100.000 francs, ceux qui en ont les moyens peuvent bien les prendre », explique-t-elle.

En attendant le 9 septembre 2025, l’heure est donc aux débats, entre satisfaction et réserves, mais aussi autour de l’accessibilité du stade du 4-Août. Une chose est sûre, face à l’Égypte, les Étalons devront convaincre sur le terrain…

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24