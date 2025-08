Le retour du stade du 4-Août célébré entre sport, festivités et démonstration parachutiste à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La capitale burkinabè, Ouagadougou, a vibré le lundi 4 août 2025 au rythme de la réouverture du Stade du 4-Août, rénové. La journée a été riche en activités sportives et symboliques, avec une programmation alliant sport, spectacle et hommage aux forces vives de la nation.

Pendant 4 ans, le stade du 4-Août a fait l’objet de travaux de réfection suite à sa suspension par les instances internationales. Le lundi 4 août 2025, après la confirmation des mêmes instances, la réouverture officielle a eu lieu.

Pour ce rendez-vous national et international, cet événement majeur du football burkinabè a tenu toutes ses promesses. Entre sport, show et démonstration des FDS du pays, l’ambiance a également été marquée par les allocutions des autorités. De plus, pour la première fois depuis 2012, le stade a accueilli une parade de parachutistes à cette occasion.

Pour le ministre des Sports, Roland Somda, cette réouverture renforce l’importance historique du 4 août, parlant surtout de l’élan de souveraineté du pays. Il a également appelé au sens des responsabilités pour que cette infrastructure soit entretenue selon les normes. Il a rassuré en précisant, « les autorités joueront leur rôle dans cet entretien ».

« Cet exil sportif a longtemps pesé sur la performance et a mis à rude épreuve la patience du monde sportif burkinabè. En si peu de temps, soit six mois, nous avons entamé les travaux lourds avec célérité sans sacrifier la qualité. Aujourd’hui, nous avons pu obtenir la certification de la CAF, qui nous a d’ailleurs rassurés que nous avons l’une des meilleures pelouses d’Afrique », a expliqué le ministre.

Côté sportif, un match de gala a été offert aux nombreux passionnés du ballon rond, venus assister à cet événement historique. Il a opposé d’anciennes gloires du football africain et burkinabè à une équipe des forces de défense et de sécurité.

Parmi ces anciennes gloires figuraient notamment Samuel Eto’o (Cameroun), El-Hadji Diouf (Sénégal), Emmanuel Adebayor (Togo), Jay-Jay Okocha (Nigeria), ainsi que Bakary Koné et Alain Traoré entre autres du Burkina Faso.

La rencontre s’est soldée par un score de un but partout. Selon le joueur sénégalais, le onze national du pays des Hommes Intègres n’est pas loin de remporter la CAN. Le double Ballon d’or 2001 et 2002 s’est même dit séduit par la présence du président à l’événement, ajoutant que ce geste montre que ce rêve de la CAN pourrait devenir une réalité.

« Ça fait toujours chaud au cœur de revenir ici, parce qu’à chaque fois que nous venions, c’était des matchs difficiles. On savait qu’on avait l’équipe du moment à cette époque, mais quand on est venu ici, ils ne se sont pas laissés faire. On sait que pour chaque Coupe d’Afrique, ils sont à la hauteur. On sait que vous n’êtes pas loin de gagner une Coupe d’Afrique », a insisté El-Hadji Diouf.

Rappelons que les festivités de cette journée ont débuté dès 5h30 avec un cross populaire sous une pluie matinale. Le stade avait été inauguré le 18 juillet 1984, avant d’être suspendu en 2021 par la CAF. Son retour fait suite à son homologation officielle annoncée le 1er juillet 2025 par l’instance dirigeante.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24