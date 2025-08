publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est le message du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État à l’occasion du 65e anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Burkina Faso, le mardi 05 août 2025.

« Le 05 août 1960, il y a 65 ans, l’indépendance de notre pays a été proclamée. En ce jour commémoratif, j’invite chaque Burkinabè à prendre davantage conscience de la richesse de notre histoire, de la diversité de nos expressions culturelles, de la force de notre unité et de notre capacité à être les seuls maîtres de notre destin et de la destinée de notre pays.

Je rends un vibrant hommage à nos aînés qui ont courageusement combattu, souvent au prix du sacrifice suprême, pour l’indépendance réelle et pour l’émancipation de notre pays. Leur sacrifice et leur détermination nous inspirent encore aujourd’hui dans notre engagement pour un Burkina Faso libre et digne.

Nous devons regarder l’avenir avec ambition, confiance et détermination. Nous devons continuer à bâtir un pays prospère, juste et solidaire qui garantira à chaque citoyen son plein épanouissement.

Je suis convaincu que, grâce à notre travail acharné, à notre sens du devoir et à notre volonté commune de réussir, nous relèverons les défis qui se présenteront à nous et nous construirons un avenir meilleur pour les générations futures.

Bonne célébration de l’indépendance ! La patrie ou la mort, nous vaincrons », le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État