Ouagadougou : Le « Faso Tïgungü » célèbre les parents à plaisanteries pour renforcer la cohésion

La première édition du « Faso Tïgungü », une journée dédiée aux parents à plaisanterie, s’est achevée avec succès le dimanche 3 août 2025 sur le terrain de Pagalayiri. L’événement, qui s’est déroulé du 1er au 3 août, avait pour objectif de promouvoir la paix et le vivre-ensemble à travers la culture et le sport.

Organisée par le mouvement « La Patrie ou Rien », l’initiative a réuni huit communautés de parents à plaisanteries. Selon Hamidou Sawadogo, président du mouvement et du comité d’organisation, l’événement a été une réussite.

« Chaque communauté a valorisé ses richesses, sa culture dans les différents stands mise à leurs dispositions durant ces trois jours. Et en termes de bilan, nous sommes satisfaits du déroulement des activités. Donc nous sommes satisfaits des échanges qui ont lieu entre les communautés participantes », a-t-il indiqué.

Le « Faso Tïgungü » a été marqué par des activités socioculturelles, avec des prestations d’artistes et des démonstrations de danses traditionnelles, ainsi qu’un tournoi de football intercommunautaire. La finale a opposé les équipes des Samo et des Peulhs, et ce sont les Samo qui se sont imposés lors des tirs au but. Elle repart avec un lot de maillot, une enveloppe financière, des médailles et un trophée.

Abdoul Aziz Tapsoba, capitaine de l’équipe victorieuse, a souligné l’importance de l’esprit collectif pour remporter le match. « Nous sommes contents de l’initiative, car cela nous a permis de nous frotter entre communautés et au-delà du terrain, c’est tout le Burkinabè qui gagne », a-t-il ajouté, saluant le rassemblement.

La marraine de l’événement, Juliette Kongo, fondatrice du musée de la femme, a quant à elle appelé la jeunesse burkinabè à travailler pour la construction d’une nation de paix, en se basant sur les valeurs endogènes. La cérémonie de clôture s’est conclue avec la remise de certificats de reconnaissance et des récompenses aux vainqueurs du tournoi de football.

Cette première édition du « Faso Tïgungü » a été organisée sous la présidence du ministre de la Culture, Gilbert Ouédraogo, et le haut patronage de sa majesté le Mogho Naaba.