Stade du 4-Août de Ouagadougou : La fin des travaux attendue au mois de juin 2025, délai de rigueur

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi Roland Somda a organisé une visite sur le site du Stade du 4-Août de Ouagadougou, le mercredi 23 avril 2025, en compagnie du ministre des Infrastructures Adama Luc Sorgho et du président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo. Cette visite a permis de constater les avancées au niveau des travaux.

Une pelouse neuve, des vestiaires entièrement rénovés, une tribune VIP, etc. : les travaux de rénovation du Stade du 4 Août de Ouagadougou avancent à grands pas. La réception de ce stade, fermé depuis bientôt quatre ans, est prévue pour le mois de juin prochain.

En effet, après plusieurs difficultés rencontrées dans le cadre de la rénovation et de la réhabilitation du Stade du 4 Août, le ministère en charge des Sports a noué de nouveaux partenariats.

« Je suis à mesure de répondre à l’épineuse question qui m’accueillait avant même que je prenne fonction, à quand l’ouverture du Stade du 4 Août. Nous prenons engagement avec le peuple burkinabè que nous allons mettre tous les moyens pour rendre cette infrastructure disponible au plus tard, la ligne rouge à ne pas franchir, c’est juin 2025 », espère le ministre Roland Somda. Ce qui laisse un espoir pour que les Étalons accueillent leur prochain match à domicile au Stade du 4 août de Ouagadougou et non plus à l’extérieur.

Les vestiaires refaits

Les vestiaires, dont la réfection était exigée par la CAF, ont été refaits et se trouvent désormais du côté de la tribune officielle. Le gazon a été rénové et équipé d’un système d’arrosage moderne.

Une société malienne, spécialisée dans la rénovation de stades aux normes de la CAF, a été retenue pour la poursuite de certains travaux, en collaboration avec l’ancienne entreprise.

La nouvelle entreprise disposait d’un délai de six mois pour terminer les travaux selon le contrat, « en prenant en charge tout ce qui n’avait pas été prévu en 2021, notamment le renouvellement de la pelouse ».

Un espoir pour les prochains matchs des Etalons

Pour ce faire, elle a décapé le gazon sur une vingtaine de mètres, annonce le ministre Roland Somda. Le nouveau gazon installé est âgé d’un mois et demi. De nouveaux espaces ont également été créés, notamment des salons VIP.

« Il y a eu beaucoup de reprises pour que ce soit aux normes CAF », insiste le ministre des Sports. La piste d’athlétisme a également été rénovée pour le bonheur des athlètes. Le ministre espère qu’à terme, le Burkina Faso pourra disposer d’un stade homologué. Le délai d’exécution, prévu pour six mois, est respecté à 50 %, tandis que le taux d’exécution global des travaux atteint déjà 80 %.

