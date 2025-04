Lutte contre la drogue en milieu scolaire : Lancement d’une campagne de sensibilisation dans la région du centre

publicite

Le ministère de la sécurité, à travers le Secrétariat Permanent du Comité national de lutte contre la drogue (CNLD) a lancé l’offensive de sa campagne de lutte contre la drogue en milieu scolaire, ce jeudi 24 avril 2025, à Ouagadougou. Sur les 2500 écoles dans la région du centre, cette première étape entend toucher 150 écoles des arrondissements et communes rurales de la région.

De plus en plus dans les écoles, des élèves s’adonnent à la consommation des stupéfiants. Pire, selon le Comité national de lutte contre la drogue (CNLD), le constat est que déjà en classe de 6ème, les jeunes sont déjà familiers à ces substances nocives.

C’est pourquoi il veut toucher la racine à travers des sensibilisations dans les établissements primaires de la région du centre. Cela grâce à son offensive de lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire, lancée ce jeudi 24 avril 2025.

Par cette démarche, 150 établissements, dont 5 par communes rurales et 10 par arrondissements de la région seront outillés, sensibilisés sur les méfaits de la consommation des stupéfiants, pendant près d’une semaine, selon le Secrétaire Permanent (SP) du CNLD, Emma Noël Kaboré.

« Nous avons axé nos efforts sur les lycées et collèges. Mais nous avons constaté que les enfants arrivent et connaissent déjà ce phénomène. Nous pensons que c’est par ignorance qu’ils entrent dans la drogue. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller à la racine pour couper le mal. Parce que nous voulons des enfants dignes demain qui puissent prendre la relève », a expliqué le SP.

De ses dires, cette première phase est le début d’un long processus qui va, à terme toucher toute la région et même les autres régions du pays. « Notre objectif c’est de toucher tous les 2 500 établissements primaires et les 1 200 lycées et collèges de la ville. Nous avons fait le choix de lancer cette campagne dans l’arrondissement 2 pour marquer les efforts que nous allons consentir. Car, on nous a fait savoir que dans cette zone le phénomène est assez difficile », a-t-il ajouté.

Aïssata Angélina Traoré, Secrétaire générale de la région du Centre, a salué le choix porté sur la région. Elle a fait savoir que cette campagne s’inscrit dans la vision des autorités de faire du Burkina Faso un pays engagé et responsable qui prend son destin en main. « Un tel pays ne peut se construire qu’avec des fils et filles responsables, libérés de la drogue et tous ces fléaux », a-t-elle soutenu.

Cette campagne est lancée dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique. Les sensibilisations de cette première étape se tiennent en 4 jours pour les 150 établissements choisis. Le ton de l’étape a été donné au sein de l’école primaire Baonghin.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

