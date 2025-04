Burkina Faso : Remise des archives diplomatiques du mémorial Thomas SANKARA

publicite

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO et la Ministre Déléguée chargée des Affaires Étrangères Stella Eldine KABRE ont co-présidé la cérémonie officielle de remise d’archives diplomatiques du père de la Révolution d’août 1983, le mercredi 23 avril 2025 à Ouagadougou.

En effet, c’est au total 76 articles composés de correspondances, d’accords, de rapports, de textes officiels, de discours et bien d’autres articles qui ont été remis des mains de la Ministre Déléguée chargée des Affaires Étrangères au Ministre de la Culture Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

Il a saisi cette occasion pour relancer l’appel à tous ceux qui détiennent des archives ou artefacts du Président Thomas SANKARA à prendre attache avec le Ministère en charge de la Culture. « Nous nous tenons disponible à pouvoir aller vers toute personne qui voudrait nous céder ce patrimoine », a lancé le ministre chargé de la culture.

En rappel, c’est en décembre 2024 que l’opération de collecte d’archives et d’artefacts du père de la Révolution a été lancée. Depuis lors, une mobilisation nationale est constatée dans la collecte et la restitution de ces éléments précieux et historiques qui contribueront à renforcer le Mausolée Thomas SANKARA.

Source : DCRP-MCCAT

