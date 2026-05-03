Burkina Faso : Afro Évènementiel lance la 1ère édition d’« Afro preneur » à Ouagadougou

Le samedi 2 mai 2026, la capitale burkinabè a vibré au rythme de l’innovation locale. Afro Évènementiel a lancé la première édition de son concept phare, « Afro preneur », un rendez-vous dédié à la valorisation du savoir-faire national.

L’objectif principal de cette initiative est de créer une plateforme dynamique pour mettre en lumière les créateurs du terroir. Pour Landry Béchir Sanogo, promoteur de l’évènement, le terme « Afro preneur » synonyme d’entrepreneur africain incarne une vision claire qui est de stimuler la transformation locale et l’innovation.

Lors de son intervention, il a souligné le défi majeur auquel font face les acteurs économiques à savoir la visibilité. « L’objectif est de révéler ces entrepreneurs qui peinent à promouvoir leurs réalisations. Produire de la qualité est une étape, mais savoir se vendre en est une autre. Plutôt que de simplement prôner le « consommer local », nous avons choisi de passer concrètement à l’offensive », a-t-il déclaré avec conviction.

Au-delà de la simple exposition, cette journée a été une véritable opportunité d’affaires. En effet, une vingtaine d’exposants ont pu présenter leurs produits à un public venu nombreux, facilitant ainsi l’acquisition de nouveaux clients et le développement de partenariats stratégiques.

Landry Béchir Sanogo s’est d’ailleurs réjoui du succès de cette grande première. « Nous sommes particulièrement satisfaits de l’engouement suscité. Pour un coup d’essai, réunir une telle diversité d’exposants et de visiteurs est un signal très encourageant pour la suite », a-t-il apprécié.

En marge des expositions-ventes, l’évènement a également servi de cadre de réflexion. Un panel s’est tenu sous le thème « Consommer local et entrepreneuriat, leviers de croissance et de souveraineté économique ». Ce débat a permis de rappeler l’importance de soutenir les initiatives endogènes pour bâtir une économie burkinabè plus forte et indépendante.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24