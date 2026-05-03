Sacrifice Ultime : L’absence d’enfant dans un foyer dépeinte par Yikirega Kantiono

Yikirega Liberina Nadine Christelle Kantiono a dédicacé sa troisième œuvre, Sacrifice Ultime, ce samedi 2 mai 2026 à l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, dans le cadre de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture.

Après son recueil de nouvelles Le bonheur se trouve au détour du chemin et sa deuxième œuvre Awa et Kadi – Où est Penda ?, l’autrice burkinabè Yikirega Kantiono revient sur le devant de la scène littéraire avec une troisième œuvre intitulée Sacrifice Ultime.

Sacrifice Ultime est un roman qui plonge le lecteur dans les méandres d’un amour mis à rude épreuve par les traditions et les non-dits.

Le dilemme d’un amour absolu

Au cœur de ce récit se trouve Faouzia, une femme dont l’amour pour son mari, Malick, semble inébranlable.

Cependant, comme c’est souvent le cas dans de nombreuses sociétés, l’équilibre du foyer est menacé par une épreuve universelle : l’absence d’enfant. Ce vide devient rapidement le terreau fertile de toutes les dérives.

L’autrice dépeint comment la pression sociale et le silence transforment une union passionnée en un champ de bataille où s’invitent les rancunes, les manipulations et les mensonges.

Franchir la ligne rouge ?

La question centrale de l’œuvre est posée dès la couverture : « Jusqu’où peut-on aller par amour ? »

Pour sauver son mariage et protéger l’homme qu’elle aime, Faouzia se retrouve face à un choix cornélien. Elle finit par franchir cette fameuse « ligne rouge », commettant un acte dont les conséquences modifieront irrévocablement le cours de son existence.

Yikirega Kantiono ne se contente pas de raconter une tragédie domestique ; elle explore le poids du destin et la résilience nécessaire pour affronter la douleur.

Une plume ancrée dans le vécu

L’autrice confirme ici son talent pour transformer les épreuves en « parole libératrice ». Son écriture, imprégnée d’une profonde humanité, invite à une réflexion sur :

la foi face à l’adversité : comment garder espoir quand tout s’écroule ?

la force du pardon : est-il possible de se reconstruire après une trahison ou un sacrifice extrême ?

la beauté des renaissances : ce livre souligne que le véritable courage réside dans la capacité d’aimer encore, même après avoir tout donné.

Sacrifice Ultime est bien plus qu’une simple fiction ; c’est une interrogation profonde sur les limites du cœur humain et un hommage vibrant à la force des femmes.

Saly Ouattara

Burkina 24