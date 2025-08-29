Sports et loisirs : Le Burkina Faso décline sa feuille de route stratégique

publicite

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a organisé le jeudi 28 août 2025 un atelier national de validation de la Stratégie nationale de développement du sport, des loisirs et de l’économie du sport (SN-SLES 2026-2030). La rencontre s’est tenue au Centre national des archives, à Ouagadougou, la capitale burkinabè. Cet événement s’inscrit dans le processus engagé par le gouvernement pour doter le Burkina Faso d’un cadre stratégique unique et cohérent dans le domaine du sport et des loisirs, tout en développant leur économie.

L’atelier a eu pour objectif de valider la SN-SLES, qui repose sur une vision claire : « À l’horizon 2030, faire du sport et des loisirs un levier de développement du capital humain, un domaine dynamique créateur de richesses et d’emplois, un facteur de paix et d’unité nationale, et un atout contribuant au rayonnement international du Burkina Faso ».

Cette stratégie veut avoir un impact significatif en favorisant la création d’emplois pour les jeunes, en renforçant la compétitivité des entreprises sportives locales, en consolidant la cohésion sociale et en augmentant la pratique sportive et de loisirs au Burkina Faso.

Selon Wend-lasida Julien TIENDREBEOGO, directeur général des études et des statistiques sectorielles au ministère, cette stratégie s’aligne sur la vision des autorités. « Cette stratégie s’inscrit dans la vision des autorités de notre pays, qui ambitionnent de faire du sport un levier du développement économique et social.

C’est un secteur capable de créer des emplois, de contribuer à l’économie nationale par l’augmentation du produit intérieur brut et de permettre à notre pays de rayonner à l’international à travers les participations aux activités sportives », a-t-il affirmé.

Pour Anassé KOUANDA, directeur technique national de la fédération burkinabè, les attentes sont considérables. « Je pense que cette stratégie nationale de développement du sport va nous permettre de mieux nous structurer, de mieux nous organiser et de bénéficier d’un soutien conséquent. Si nous parvenons à mettre en œuvre tout ce qui a été prévu, nous aurons un développement harmonieux au Burkina Faso », a-t-il insisté.

Ce processus illustre la volonté du gouvernement de bâtir un cadre cohérent et durable, capable de faire du sport et des loisirs des piliers du développement national.