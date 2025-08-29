Communiqué | Initiative Présidentielle FASO MÊBO : Admissibilité au recrutement de 422 agents

Sous réserve de contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent (en annexe) sont déclarés admissibles au recrutement de quatre cent vingt-deux (422) agents au profit de l’Initiative Présidentielle FASO MÊBO.

Les candidats admissibles sont informés que l’entretien oral/examen écrit et les épreuves pratiques d’admission se dérouleront dans le centre unique de Ouagadougou, à Badnoogo, à partir du 03 septembre 2025.

A cet effet, les candidats des Régions des Kuilsé et du Goulmou sont priés de se ressembler le 1 er septembre 2025 à 09H00mm, délais de rigueur au monument des martyrs pour rallier Badnoogo.

Pour les candidats des Régions du Yaadga et des Bankui, le rassemblement se fera le 02 septembre 2025 à 09H00mm, délais de rigueur au monument des martyrs pour rallier Badnoogo.

NOTA BENE :

Les délais sont rigueur, tout retard sera préjudiciable ; Se munir de ses documents individuels (CNIB) • Se munir de son dossier de candidature complet ; Ne prendre avec soi qu’un seul sac (ou valise) de voyage Prévoir du matériel individuel de toilette et de lessive ; Prévoir un survêtement, une tenue et une chaussure de sport • Se munir de carnet de santé individuel.