Communiqué | Initiative Présidentielle FASO MÊBO : Admissibilité au recrutement de 422 agents

Sous réserve de contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent (en annexe) sont déclarés admissibles au recrutement de quatre cent vingt-deux (422) agents au profit de l’Initiative Présidentielle FASO MÊBO.

Les candidats admissibles sont informés que l’entretien oral/examen écrit et les épreuves pratiques d’admission se dérouleront dans le centre unique de Ouagadougou, à Badnoogo, à partir du 03 septembre 2025.

A cet effet, les candidats des Régions des Kuilsé et du Goulmou sont priés de se ressembler le 1 er septembre 2025 à 09H00mm, délais de rigueur au monument des martyrs pour rallier Badnoogo.

Pour les candidats des Régions du Yaadga et des Bankui, le rassemblement se fera le 02 septembre 2025 à 09H00mm, délais de rigueur au monument des martyrs pour rallier Badnoogo.

NOTA BENE :

  1. Les délais sont rigueur, tout retard sera préjudiciable ;
  2. Se munir de ses documents individuels (CNIB) •
  3. Se munir de son dossier de candidature complet ;
  4. Ne prendre avec soi qu’un seul sac (ou valise) de voyage
  5. Prévoir du matériel individuel de toilette et de lessive ;
  6. Prévoir un survêtement, une tenue et une chaussure de sport •
  7. Se munir de carnet de santé individuel.
Communiqué admissibilités-Recrutement Faso Mêbo
