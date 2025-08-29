Communiqué | Initiative Présidentielle FASO MÊBO : Admissibilité au recrutement de 422 agents
Sous réserve de contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent (en annexe) sont déclarés admissibles au recrutement de quatre cent vingt-deux (422) agents au profit de l’Initiative Présidentielle FASO MÊBO.
Les candidats admissibles sont informés que l’entretien oral/examen écrit et les épreuves pratiques d’admission se dérouleront dans le centre unique de Ouagadougou, à Badnoogo, à partir du 03 septembre 2025.
A cet effet, les candidats des Régions des Kuilsé et du Goulmou sont priés de se ressembler le 1 er septembre 2025 à 09H00mm, délais de rigueur au monument des martyrs pour rallier Badnoogo.
Pour les candidats des Régions du Yaadga et des Bankui, le rassemblement se fera le 02 septembre 2025 à 09H00mm, délais de rigueur au monument des martyrs pour rallier Badnoogo.
NOTA BENE :
- Les délais sont rigueur, tout retard sera préjudiciable ;
- Se munir de ses documents individuels (CNIB) •
- Se munir de son dossier de candidature complet ;
- Ne prendre avec soi qu’un seul sac (ou valise) de voyage
- Prévoir du matériel individuel de toilette et de lessive ;
- Prévoir un survêtement, une tenue et une chaussure de sport •
- Se munir de carnet de santé individuel.
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !