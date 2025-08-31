Présidentielle 2026 au Bénin : Romuald Wadagni, dauphin de Patrice Talon

publicite

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a été choisi par les deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain (BR) et l’Union progressiste pour le renouveau (UPR), comme candidat à la présidentielle d’avril 2026 au Bénin, quelques semaines après que le président Patrice Talon a confirmé qu’il ne briguerait pas de troisième mandat.

Cette désignation intervient après que le président sortant, Patrice Talon, a confirmé qu’il ne briguerait pas de troisième mandat à l’issue de son second quinquennat, malgré les appels de certains proches et d’une partie de l’opinion.

Âgé de 49 ans, Romuald Wadagni est à la tête du ministère des Finances depuis 2016. Diplômé de l’École supérieure des affaires de Grenoble et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, il est également expert-comptable certifié en France et aux États-Unis. Avant sa carrière politique, il a travaillé 17 ans chez Deloitte, devenant le plus jeune associé du groupe à 36 ans et dirigeant les activités en Afrique francophone.

Depuis son arrivée au gouvernement, Wadagni a supervisé plusieurs réformes économiques majeures : émissions record d’euro-obligations sur les marchés internationaux, maîtrise de l’inflation et consolidation de la croissance économique. Il a été élu Meilleur ministre des Finances d’Afrique en 2024, distinction reposant sur la gestion de la dette, la croissance économique et la stabilité macroéconomique.

Dans le même temps, l’opposition, notamment le parti Les Démocrates de l’ex-président Boni Yayi, s’organise pour présenter un candidat unique afin de maximiser ses chances. La période préélectorale reste marquée par une certaine incertitude, et l’élection prévue en avril 2026 sera déterminante pour confirmer la continuité démocratique et économique du pays.