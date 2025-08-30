CHAN 2024 : Le Maroc remporte face à Madagascar

publicite

Le Maroc a remporté le CHAN 2024 (qui s’est disputé en 2025) en battant Madagascar en finale sur la marque de 3 à 2 ce samedi 30 Août 2025. Les Marocains, vainqueurs en 2018 et 2020, remportent leur troisième titre.

Les Malgaches, logés dans le même groupe que le Burkina Faso au départ, étaient pourtant sur la bonne voie en ouvrant le score dès la 9e minute dans cette finale grâce à Clavin Félicité.

Mais, l’équipe Marocaine refait son retard et mène au score juste avant la pause (1-2) grâce à des buts de Youssef Mehri (27e), Oussama Lamiou (44e).

Doublé de Lamiou

A force de pousser, Les Bareas reviennent au score grâce à Toky Niaina (68e). Mais, les Marocains, sur un superbe but de Oussama Lamiou (80e), qui signe son doublé de la soirée, les Lions de l’atlas marquent le but de la victoire (3-2). La veille, le Sénégal a remporté la troisième place en battant le Soudan aux tirs au but.

Le CHAN est une compétition réservée uniquement aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays.