Niger–Turquie : Tchiani révèle qu’Erdogan a autorisé la livraison d’armes avant paiement

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Le président du Niger, Abdourahamane Tchiani, a fait une révélation lors de sa visite officielle en Turquie. Selon lui, le président turc Recep Tayyip Erdogan aurait personnellement demandé aux entreprises de défense turques de fournir du matériel militaire au Niger avant même le règlement des factures. Cette déclaration, faite publiquement le 4 juin 2026, offre un rare aperçu des mécanismes qui accompagnent l’expansion de la coopération militaire turque en Afrique, rapporte Nordic Monitor.

Devant les autorités turques, Abdourahamane Tchiani a expliqué que son pays avait exprimé des inquiétudes concernant le coût des acquisitions militaires nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires du Sahel.

Selon le dirigeant nigérien, Recep Tayyip Erdogan aurait alors donné des instructions claires aux industriels turcs de la défense « Faites ce qu’il faut pour eux, vous serez payés plus tard».

Tchiani a salué ce geste qu’il considère comme une marque de confiance à l’égard du Niger, engagé dans une lutte difficile contre les groupes armés actifs dans la région.

Une délégation turque, comprenant le chef du renseignement İbrahim Kalın, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan
Une délégation turque, comprenant le chef du renseignement İbrahim Kalın, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan

Au cours des dernières années, le Niger a considérablement renforcé ses relations avec la Turquie dans le domaine sécuritaire.

Niamey a notamment acquis plusieurs équipements militaires turcs, parmi lesquels :

  • les drones armés Bayraktar TB2 ;
  • des véhicules blindés ;
  • des systèmes de surveillance et de reconnaissance ;
  • des équipements destinés au renforcement des capacités aériennes.

Le Niger est également associé à des programmes liés au drone de longue endurance Aksungur et à l’avion d’attaque léger HÜRKUŞ.

La coopération ne se limite pas à la fourniture de matériel. En avril 2026, le ministre turc de la Défense Yaşar Güler et son homologue nigérien Salifou Mody ont signé un protocole prévoyant un appui à la formation militaire des forces nigériennes.

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Cette stratégie combinant équipements, formation, assistance technique et facilités de paiement est devenue l’une des principales caractéristiques de la présence turque sur le continent africain.

Depuis deux décennies, la Turquie multiplie les investissements diplomatiques, économiques et sécuritaires en Afrique.

Le président du Niger, Abdourahamane Tchiani, a également visité la société turque de missiles et de défense Roketsan le 4 juin 2026.

Les échanges commerciaux entre Ankara et les pays africains sont passés d’environ 5 milliards de dollars au début des années 2000 à plus de 37 milliards de dollars aujourd’hui.

 
     
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