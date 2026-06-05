Lutte contre le terrorisme : Bamako met à prix la tête d’Iyad Ag Ghaly

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 3 heures
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Le jihadiste malien Iyad Ag Ghaly, chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). © DR

Au Mali, les autorités proposent des récompenses pour toute information sur Amadou Kouffa, du Jnim, et deux dirigeants du FLA, Alghabass Ag Intalla et Bilal Ag Cherif.

Le gouvernement malien a annoncé offrir une récompense de 2 milliards de francs CFA (3 millions d’euros) à toute personne qui fournira des informations « permettant l’arrestation ou la neutralisation » d’Iyad Ag Ghaly, chef du Jnim, la branche sahélienne d’Al Qaïda.

Ex-rebelle touareg et ancien diplomate malien, Iyad Ag Ghaly est aujourd’hui le chef du Jnim (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), créé en 2017.

Iyad Ag Ghaly est à ce jour, l’homme le plus recherché au Sahel. Il est sous sanctions des Nations Unies et son nom figure sur la liste américaine des « terroristes » et visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Le cas ‘Amadou Kouffa’

Dans un communiqué lu à la télévision nationale le 4 juin, le gouvernement dit mettre à prix la tête de six autres responsables, notamment un autre dirigeant du Jnim, Amadou Kouffa (pour 2,2 millions d’euros) et deux dirigeants du Front de libération de l’Azawad (FLA), Alghabass Ag Intalla et Bilal Ag Cherif.

« Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la préservation de la sécurité nationale, offre une récompense financière à toute personne fournissant des informations fiables, pertinentes et exploitables permettant l’arrestation ou la neutralisation des individus ci-après », indique le communiqué.

« Ces personnes sont activement recherchées par les services compétents pour leur implication présumée dans la planification, l’organisation, l’exécution d’actes de terrorisme ayant porté atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens sur le territoire national », poursuit le communiqué.

A travers ces mises à prix, les autorités de Bamako lancent la traque des patrons du Jnim allié au FLA après les attaques meurtrières du samedi 25 Avril dernier, ayant couté la vie  au ministre malien de la Défense Sadio Camara tué dans un attentat-suicide et plusieurs civiles et militaires.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

 
     
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