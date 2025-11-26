Transfert de savoir-faire : En Türkiye, le LIEN achève ses B2B et lance les visites industrielles

La mission d’immersion de la délégation de chefs d’entreprise burkinabè, organisée par l’Association LIEN, a achevé avec succès sa phase de rencontres B2B (Business-to-Business) le mardi 25 novembre 2025. Ce sont deux jours d’échanges intensifs avec les Membres de l’Assemblée des Exportateurs Turcs dans la quête de partenariats stratégiques et de transfert de technologies.

Ces discussions B2B, tenues à Sakarya et à Istanbul, visaient à identifier des modèles d’industrialisation et de développement économique en Turquie pour les adapter au contexte burkinabè, en droite ligne avec l’orientation stratégique du gouvernement.

Achille W. OUEDRAOGO, Président du LIEN, a dressé un bilan positif des échanges. «On retient des échanges très riches, qui concrétisent notre projet d’immersion sur la Turquie, à savoir faire de l’industrialisation une arme pour le développement de notre économie», a-t-il apprécié.

Le président du LIEN a indiqué que les opérateurs turcs ont répondu avec des propositions qui couvrent l’agriculture, la fabrication et des produits de construction. Achille W OUEDRAOGO a également souligné l’identification de niches d’affaires qui n’existent pas d’abord au Burkina.

Il a donc exprimé l’intention d’expérimenter ces nouvelles opportunités au Burkina Faso. «L’ambition du LIEN ne s’arrête pas là. Ce forum est à refaire dans d’autres nations développées pour l’importation de savoir-faire. Nous pensons à l’Inde, la Chine, etc.», a-t-il confié.

L’impact des échanges a été ressenti par les participants. Sidiki Congo, de l’établissement CONSI et intervenant dans le BTP, a exprimé sa satisfaction, tout en mettant en avant le caractère direct des relations nouées.

« L’événement nous a permis de nouer beaucoup de relations avec des intervenants. La grande différence, c’est que nous étions en contact direct avec les opérateurs économiques. C’est une excellente façon d’explorer et de faire connaître notre pays aussi», a-t-il souligné.

Pour les entrepreneurs burkinabè, le profit de ce voyage pour le Burkina Faso est grand, car, ceci élimine les intermédiaires pour accéder aux technologies et aux opportunités. La fin des B2B marque le début de la phase d’évaluation pratique. La suite de l’immersion, jusqu’au 27 novembre, sera exclusivement réservée aux visites de terrain dans les industries et usines turques.

Comme l’a annoncé Achille W. OUEDRAOGO, le focus est désormais mis sur la dimension concrète des projets. «Demain, nous allons faire des visites sur les industries.

Ceux qui ont trouvé des opportunités ou des partenaires qui les intéressent de façon pointue, vont sur un domaine dans l’industrie pour constater de vifs yeux ce qu’ils font réellement et pouvoir repartir et bien finaliser leurs projets d’investissement», a-t-il terminé.

Akim KY depuis la Türkiye

Burkina 24