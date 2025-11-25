FILO 2025 : Le Burkina Faso célèbre le livre comme pilier de souveraineté culturelle

Partage

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, au nom du président du Faso, la cérémonie officielle d’ouverture de la 18ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), qui se déroule du 25 au 30 novembre 2025.

La biennale du livre a ainsi ouvert ses portes autour du thème « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale ».

Selon le ministre en charge de la Culture, Gilbert Ouédraogo, cette édition enregistre une hausse significative des participants.

122 acteurs sont en lice pour le grand prix contre 73 lors de la précédente édition, 795 candidats prennent part aux olympiades littéraires contre 685 auparavant, et près de 8 000 festivaliers sont attendus.

« La FILO 2025 innove par le renforcement et la diversification des grands, la pleine intégration des langues nationales dans les ateliers et activités.

La création du grand prix FILO, de l’intégration de la Confédération des États du Sahel symbolisant notre fraternité et notre union avec le Mali et le Niger », a-t-il souligné.

Parrain de cette édition, Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris Holding, a rappelé que le livre constitue un capital inestimable, un levier de transformation silencieux mais déterminant. « Soutenir le livre c’est investir dans l’avenir, c’est semé les graines d’un peuple, libre, responsable et souverain », a-t-il appuyé.

En sa qualité de président du Patronat, il a également invité les acteurs économiques burkinabè à s’engager davantage dans la production littéraire, notamment par le partage d’expériences, afin de préserver leur capacité à témoigner.

« Nous avons tellement de vécus à partager, des parcours inspirants, des expériences de toutes les couleurs qui pourraient éclairer le chemin des jeunes qui osent s’engager sur le chemin exaltant de l’entrepreneuriat qui, bien que parsemé d’imprévisibilité, reste par excellence celui de la liberté et de la souveraineté », a-t-il encouragé.

Pour le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la première indépendance d’un peuple est d’abord d’esprit. « C’est le livre qui, depuis les origines, offre cette indépendance dans les cœurs des hommes libres », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en affirmant que le livre constitue la mémoire vivante d’une nation, « le gardien silencieux de ce que nous sommes, le témoin de nos combats et le messager de nos espérances. Par le livre, nous transmettons nos valeurs ».

La cérémonie a également été marquée par la décoration de plusieurs acteurs du monde du livre, distingués pour leurs contributions à la promotion de la littérature et du patrimoine écrit.