Marché financier régional : L’UEMOA nomme Kossi TENO nouveau président de l’AMF-UMOA

L’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a tenu le mardi 25 novembre 2025 un Conseil extraordinaire des ministres, organisé par visioconférence sous la présidence du ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, président en exercice du Conseil des ministres statutaires de l’Union.

Au cours de cette session, les ministres ont salué l’arrivée du nouveau ministre de l’Économie et de la Veille stratégique du Togo, Badanam PATOKI, ancien président de l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA (AMF-UMOA). Ils ont tenu à reconnaître son apport considérable au développement et à la régulation du marché financier régional durant son mandat.

Dr Aboubakar NACANABO, président en exercice du Conseil des ministres statutaires de l’Union

Les travaux ont ensuite conduit à la nomination de Kossi TENO au poste de président de l’AMF-UMOA. Cette désignation intervient dans un contexte de réformes continues destinées à renforcer la transparence, la solidité et l’attractivité du marché financier régional.

Le président du Conseil des ministres, Dr Aboubakar NACANABO, a félicité le nouveau dirigeant de l’AMF-UMOA et a réaffirmé l’engagement des États membres à promouvoir une gouvernance efficace des institutions communautaires. Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources en soutien aux politiques de développement de l’Union.

Source : DCRP/MEF

