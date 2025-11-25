Burkina Faso : Un forum national pour renforcer l’inclusion des personnes âgées face aux crises

Partage

La troisième édition du Forum national des personnes âgées se tient à Ouagadougou les 25 et 26 novembre, sous la présidence de la ministre de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, le commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré. La cérémonie inaugurale s’est tenue ce mardi 25 novembre 2025, autour du thème « Mécanismes d’inclusion socioéconomique et financière des personnes âgées dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire ».

À travers cette rencontre, le Burkina Faso réaffirme son engagement envers ses aînés et commémore simultanément la 35e Journée Internationale des personnes âgées, habituellement célébrée le 1er octobre.

Le forum vise avant tout à promouvoir une vieillesse digne, sécurisée et valorisée. D’après le RGPH 2019, le pays compte 1 031 984 personnes âgées de 60 ans et plus, soit 5,03 % de la population. Parmi elles, 77,58 % vivent en milieu rural et 52,97 % sont des femmes.

Pour la ministre de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, Commandant Pélagie Kabré, cette réalité démographique met en lumière les difficultés rencontrées par une grande partie des seniors à savoir l’accès limité à la protection sociale, l’isolement, la précarité économique, les violences et les discriminations. Elle a ajouté que le forum constitue donc une étape essentielle pour inverser la tendance.

« Nos aînés sont les gardiens d’un capital inestimable de savoirs et de sagesse. Les personnes âgées sont les piliers de notre société, les protéger n’est pas seulement un devoir moral, c’est un impératif national », a-t-elle affirmé. La ministre a également invité les participants à formuler des pistes d’action concrètes et innovantes afin d’accélérer l’opérationnalisation de la loi relative aux droits des personnes âgées.

Lire aussi : Salon panafricain des personnes âgées : La 2e édition referme ses portes sur une note de satisfaction

Selon Dr Joseph Tiendrébéogo, président du conseil national des personnes âgées, plusieurs activités sont prévues au programme. Les participants analyseront les mécanismes actuels d’inclusion socioéconomique, découvriront les missions du conseil national, identifieront les principales préoccupations des seniors et proposeront des recommandations applicables.

« Les préoccupations embrassent beaucoup de domaine. Quand on prend la loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées, il y a jusqu’à neuf domaines d’action parmi lesquels nous avons les aspectes de la santé, le vieillissement s’accompagne d’un certain nombre de pathologies des personnes âgées. En dehors de cela vous avez d’autres aspects tel que dans le domaine du transport, du logement et bien d’autres aspects essentiels au bien-être des aînés », a-t-il précisé.