Grand jeu « Quiz CAN Maroc 2025 » : Orange Burkina Faso fait des heureux gagnants avec des voyages tous frais payés

Après le lancement de son grand jeu « Tombola Quiz CAN Maroc 2025 », Orange Burkina Faso, en partenariat avec HELLO GROUP, a procédé le lundi 24 novembre 2025 à Ouagadougou à la remise des prix aux premiers lauréats. Les heureux gagnants ont remporté des voyages tous frais payés pour assister à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc, ainsi que des gains en nature d’une valeur de 25 000 FCFA.

La grande tombola, organisée par Orange Burkina Faso et HELLO GROUP, a donné la chance à sa clientèle de remporter un voyage de trois jours pour vivre la CAN au Maroc. Pour participer, il suffisait d’envoyer son prénom au numéro court 320. D’autres lots, dont une somme de 25 000 FCFA pour le lot journalier, étaient également mis en jeu.

À l’issue de ce tirage, Orange Burkina Faso a récompensé deux heureux gagnants qui ont empoché le gros lot : un séjour tout compris incluant le billet d’avion aller-retour, l’hébergement, la restauration, les tickets d’entrée au stade pour suivre les matchs, ainsi que des visites touristiques. Par ailleurs, 21 autres lauréats sont repartis avec le lot journalier d’une valeur de 25 000 FCFA.

Cynthia Gansore, responsable du service client de HELLO GROUP, a expliqué les règles du jeu. « Il vous suffit d’envoyer votre prénom au 320. Suite à cela, vous recevrez une série de questions auxquelles vous devez répondre au fur et à mesure pour tenter de gagner des lots. » Elle a également tenu à rassurer la clientèle sur la légitimité de ce concours.

Arouna Savadogo, qui a remporté le deuxième gros lot parmi les premiers lauréats, a confié son expérience : « On ne s’attendait pas à ça. J’ai joué un peu par hasard et j’ai été retenu parmi tant d’autres. À un moment donné, je voulais arrêter, mais mon épouse m’a dit de continuer à jouer. Ensuite, on m’a appelé pour me dire que j’étais gagnant », a-t-il expliqué.

Tarpaga Zonata, l’un des gagnants du voyage, dont la mise s’élève selon lui à environ 8 000 FCFA (soit 105 FCFA par SMS), a exprimé sa gratitude envers Orange. Il a par ailleurs invité les clients de l’opérateur à prendre part au Quiz.

Arouna Savadogo a par la suite formulé une doléance à l’endroit de Orange Burkina : pouvoir assister uniquement aux matchs des Étalons, et plus particulièrement à la finale, car il est convaincu que la CAN 2025 sera remportée par les Étalons.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24