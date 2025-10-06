Salon panafricain des personnes âgées : La 2e édition referme ses portes sur une note de satisfaction

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 2e édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA) a refermé ses portes sur une note de satisfaction, le samedi 4 octobre 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle de clôture.

Des séances de dépistage médical, des partages d’expériences riches et inspirants, des formations pratiques, des communications sur diverses thématiques… et la distinction de seniors s’étant bien illustrés dans les domaines du cinéma, la musique, l’entrepreneuriat, la littérature, la recherche et l’innovation. Telles sont les principales activités ayant ponctué la 2e édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA).

En effet, après 72 h d’échanges et de partages autour de la thématique principale « réussir sa vie de senior dans un monde plein d’innovations : défis et opportunités », Yacine Zetiyenga, la promotrice du SPA, a dressé un bilan satisfaisant de la 2e édition.

Selon elle, la thématique choisie et développée a permis d’explorer avec pertinence et profondeur les enjeux liés à l’adaptation des aînés aux mutations rapides de notre époque. Elle a alors fait savoir sa gratitude à l’ensemble des partenaires pour la réussite de l’édition.

Isaïe Foro, représentant la ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, présidente de la cérémonie, a encouragé la mise en œuvre effective des recommandations de la 2e édition du salon, notamment en ce qui concerne le renforcement des politiques de protection sociale au profit des personnes âgées, la valorisation du rôle des aînés dans la transmission du savoir et la promotion d’initiatives économiques, sociales et culturelles adaptées à leur réalité.

« C’est comme si on revenait en classe de CP1. Il y a la joie d’être avec les camarades, de rire, d’échanger, de se rappeler des choses », a déclaré le cinéaste Oumar Ouédraogo. Pour lui, il y a nécessité de tenir pareille initiative ce, au regard du fait que la personne âgée semble de plus en plus abandonnée.