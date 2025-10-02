Salon panafricain des personnes âgées : Valoriser les aînés et transformer les défis en opportunités

Serge Pacome ZONGO
0 Temps de lecture 1 minute
Isaïe Foro, Directeur général de la solidarité, représentant la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, patron de l’événement, accompagné de la promotrice du SPA, ont coupé le ruban de la 2e édition
La 2e édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA) est officiellement ouvert. La cérémonie solennelle marquant son lancement est intervenue, ce jeudi 02 octobre 2025, à Ouagadougou. Elle est prévue pour durer 72h, soit jusqu’au 04 octobre, dans la cour du FESPACO. 

Le Salon panafricain des personnes âgées (SPA) se veut une plateforme dédiée à la valorisation et à la mobilisation active des aînés. Pour la 2e édition, le thème choisi est « réussir sa vie de senior dans un monde plein d’innovations : défis et opportunités ».

Yacine Zetiyenga, promotrice du SPA, faisant savoir l’ambition de la 2e édition

Yacine Zetiyenga, promotrice du SPA, a fait comprendre que notre époque est marquée par des innovations technologiques, médicales et sociales ; et pour les seniors, ces évolutions représentent un double enjeu. Notre ambition, à travers ce salon, a-t-elle fait savoir, est de donner aux seniors les outils et les clés pour être acteur de leur vie et non spectateur des changements.

« Ce salon est bien plus qu’un rendez-vous intellectuel. C’est un appel à l’action, à la solidarité intergénérationnelle et à la mobilisation de toutes les forces (institutions publiques, acteurs privés, sociétés civiles) pour construire une société inclusive où chaque senior pourra, malgré les défis, transformer les innovations en opportunités », a indiqué la promotrice.

Isaïe Foro, Directeur général de la solidarité, représentant la ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, patron de l’événement, a salué la pertinence du thème

Sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a fait remarquer Isaïe Foro, Directeur générale de la solidarité, représentant la ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, patron de l’événement, les personnes âgées représentent une richesse précieuse, un patrimoine vivant contribuant activement à la cohésion sociale et au vivre-ensemble de notre société.

Isaïe Foro a ainsi salué la pertinence du thème de l’édition, affirmant du même coup sa conviction quant à ce que ce salon reste une passerelle vers ces innovations notables de notre ère et vers un avenir plus inclusif pour nos aînés.

A l’occasion de la visite des stands

De facto, il s’est réjoui de la diversité des activités au programme de ce salon à savoir des ateliers pratiques, des conférences enrichissantes, des dépistages médico-gratuits et des animations culturelles et sportives. En marge de la cérémonie officielle d’ouverture du salon, il y a eu une visite de stands.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

