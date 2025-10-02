Région des Koulsé : Le Ministre Ismaël Sombié voit le riz pousser là où le pied ne pouvait se poser

Le Commandant Ismaël Sombié, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiquesle a visité la région des Koulsé le 1er octobre 2025 pour inspecter la campagne agricole en cours. Il a salué le succès de la production rizicole dans des zones qui étaient récemment sous emprise sécuritaire.

Sur le premier site visité, le Ministre d’État, chargé de l’agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a visté la plaine rizicole de Gabou dans la commune de Barsalogho dans la région des Koulsé. Le site, exploité par 357 producteurs dont 232 femmes, sur 20 hectares, présente une bonne physionomie.

L’accès à Gabou, précédemment entravé par l’insécurité, a été rétabli grâce à l’action des forces combattantes. La mobilisation de ces forces, des techniciens, des producteurs et le soutien de l’État ont permis le succès de la campagne agricole 2025. Le Ministre Sombié a ainsi salué les FDS et VDP, dont l’engagement a rendu possible ces résultats.

« C’est grâce à leur engagement, grâce à leur détermination, grâce à leur sacrifice, que nous pouvons nous arrêter ici aujourd’hui, dans un champ dur. Et la meilleure reconnaissance qui peut leur être accordée, c’est la reconnaissance des populations », a-t-il indiqué.

Les techniciens et producteurs ont confirmé cette dynamique. Le Directeur Régional de l’Agriculture de la région des Koulsé , Igor Birba, a témoigné de l’évolution la situation sécuritaire. « L’année dernière, à cette période, on ne pouvait pas mettre pied ici. Nous sommes des acteurs les mieux renseignés qui peuvent témoigner de la réconquête du territoire», a-t-il confié.

La zone a bénéficié de l’appui du Ministère en intrants, chose qui a contribuer à l’aménagement de plus de 320 hectares de bas-fonds dans les secteurs sécurisés. Le Directeur Régional de l’Agriculture de la région des Koulsé a souligné l’engament de son équipe sur le terrain . « C’est pas les bas-fonds qui sont venus vers nous, mais c’est nous qui sommes partis vers les bas-fonds », a-t-il fait savoir.

Le chef de Gabou, a exprimé la gratitude des bénéficiaires au ministre. « Il y a quelques temps personne ne pouvait mettre le pied ici. Mais aujourd’hui voilà du riz. C’est grâce à Dieu, aux FDS et VDP, c’est grâce à vous et et qu’on a pu produire cette année», a-t-il laissé entendre.

Le Ministre de l’agriculture a rappelé l’enjeu national et la nécessité d’une production accrue. « Nous voulons une nation forte, une nation résiliente, une nation souveraine. Et cela passe par ce que vous avez fait, la souveraineté, c’est d’abord la souveraineté alimentaire », a-t-il adressé aux techniciens et producteurs.

La visite du ministre d’Etat s’est poursuivie à Korsimoro, sur un site rizicole de 33 hectares exploité par la coopérative Waogtaaba avec 165 exploitants. Si le site est productif, les producteurs ont exprimé des doléances majeures concernant la dégradation des infrastructures.

El hadj Mamoud Sawadogo, président de la coopérative, a interpellé le Ministre sur l’état du site. «. Notre bas-fond est fortement dégradé et envahi par le sable. L’eau s’est asséchée dans certains endroits, ce qui compromet nos activités. Nous tenons à rappeler que notre barrage est également endommagé et nécessite une réhabilitation urgente», a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24