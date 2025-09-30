Le Commandant Ismaël Sombié salue l’engagement des producteurs du Yaadga et d’Oubri pour la souveraineté alimentaire

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide 2025, le Ministre d’État, le Commandant Ismaël Sombié, ministre chargé de l’Agriculture, a effectué une visite terrain dans les régions du Yaadga et d’Oubri. Cette tournée vise à évaluer l’état des cultures, mesurer l’impact du soutien apporté par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques et recueillir les doléances des acteurs clés.

La visite a débuté sur le site rizicole de Masboré, un bas-fond aménagé de type PRF dans la province du Zondoma dans la région du Yaadga.

Le Ministre a apprécié la bonne physionomie des cultures et l’engagement des 484 exploitants, dont 273 femmes et 12 Personnes Déplacées Internes.

Le Directeur Régional de l’Agriculture du Yaadga, Bernard Sawadogo, a présenté des prévisions encourageantes. « Nous attendons une production d’environ 720 tonnes. Au vu de la physionomie des plants, nous pensons que nous pourrions obtenir un rendement supérieur à 4 tonnes par hectare », a-t-il indiqué.

Le site, emblavé à 180 hectares avec la variété FKR19, anticipe une marge bénéficiaire estimée à 147,67 millions de FCFA. Forts de cette performance, les producteurs se sont engagés à céder 50% de leur récolte à la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS).

Le Ministre Sombié a salué cet engagement citoyen, ainsi que leur initiative d’agrandir eux-mêmes l’espace agricole.

Toutefois, les producteurs ont exprimé des besoins dont, l’aménagement d’une aire de séchage, l’acquisition d’une batteuse et un forage à gros débit, etc.

Dans la soirée, le cortège ministériel a poursuivi sa route vers la région d’Oubri. L’appréciation du Ministre est restée positive. Ses attentes sont comblées vu la physionomie des cultures et l’engagement exprimé des acteurs.

La Directrice Régionale de l’Agriculture d’Oubri, Béatrice Tinguéri, a présenté le site rizicole Zigho de Sourgoubila et fait le point sur la campagne régionale. « Il faut noter que la région d’Oubri, à l’instar des autres régions, a connu également un démarrage difficile de la campagne », a-t-elle indiqué.

Aussi, elle a signalé des poches de sécheresse dans les communes de Boussé et de Zoungou qui contrastant avec des excédents pluviométriques dans les communes de Toéghin et de Nagringo.

Malgré les difficultés, la région prévoit une production céréalière de plus de 265 000 tonnes. L’état des cultures est satisfaisant, avec 75 à 100% des céréales ayant atteint le stade de l’épiaison ou de la maturité.

Béatrice Tinguéri a souligné la porté du soutien gouvernemental. « En termes d’appui, nous avons pu mettre à la disposition des producteurs des engrais et des semences.

En termes de semences, nous avons pu mettre à leur disposition 359 tonnes, toutes spéculations confondues », a-t-elle expliqué.

Cet effort s’étend à la mécanisation, avec l’acquisition cette année de 10 motoculteurs et 2 tracteurs supplémentaires alloués aux communes vastes de Boudry et de Ziniaré.

Sur les différentes sites visités, le ministre a ténu un dialogue direct avec les producteurs.

Akim KY

