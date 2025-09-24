Le ministre Sombié salue le travail des producteurs de Bidiga et promet un soutien face aux difficultés

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025, le ministre d’État, chargé de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a effectué une visite terrain dans la province du Boulgou, Région du Nakambé. Le 24 septembre 2025, le ministre a visité la plaine rizicole de Bidiga. Sur place, il a constaté que les cultures étaient prometteuses. Aussi, face au problème d’eau, le ministre a-t-il souligné la nécessité d’agir. Il a profité de cette visite pour officialiser la réception de nouvelles infrastructures de stockage pour la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS), un appui à la politique d’autosuffisance alimentaire.

La plaine rizicole de Bidiga dans la région du Nakambé, gérée par la coopérative SCOOPS-BINKA, s’étend sur 25 hectares. Elle mobilise 724 exploitants qui s’attendent à une production de 112 tonnes de riz, avec un rendement de 4 500 kg par hectare pour cette saison humide en cours.

Le ministre Ismaël Sombié s’est montré particulièrement admiratif du travail accompli. Il a salué la rentabilité du projet qui dégage une marge bénéficiaire de 423 400 FCFA par hectare. «C’est un secteur qui produit son profit. Ce n’est pas un secteur qu’on fait par défaut, c’est un secteur dans lequel on peut s’en sortir, gagner sa vie dignement et pouvoir investir»,a-t-il déclaré.

Cependant, les producteurs de Bidiga font face à l’ensablement du barrage et le manque d’eau, qui limitent la production à une seule campagne par an. Devant ces doléances, le ministre a promis d’engager des actions pour la réhabilitation des infrastructures hydrauliques.

«Notre objectif, c’est de produire en trois campagnes. C’est le sens des investissements que nous faisons pour que ce secteur soit un moteur important de notre économie», a-t-il affirmé.

En parallèle de cette visite de terrain, le ministre a réceptionné officiellement les clés de nouveaux magasins de stockage offerts à la SONAGESS par le Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest (PRSA) dans la soirée du 24 septembre 2025 à Tenkodogo.

Ce don, d’une capacité totale de 5 500 tonnes, comprend deux magasins de 1 000 tonnes et sept de 500 tonnes, ainsi que des équipements de manutention et deux camions. Un appui stratégique, comme l’a expliqué Salif Tintika, coordinateur du PRSA.

«Le ministre a plusieurs fois répété qu’il ne s’agit pas d’accompagner les producteurs pour accroître les productions, mais aussi de s’assurer qu’ils ne vont pas brader ces productions. D’où l’idée que la SONAGESS, qui est une structure de l’État, puisse stocker l’ensemble des productions pour jouer de façon significative sur le prix des produits agricoles», a-t-il expliqué.

Stéphane Gildas Tiendrébéogo, le directeur général de la SONAGESS, a salué cet appui important pour la réforme de la structure. «Cela va contribuer à renforcer notre capacité de stockage. Dans ce contexte de collecte hors champ qui se profile, bénéficier d’un appui de magasins qui nous sont octroyés en propre, c’est une initiative que nous saluons à sa juste valeur», a-t-il déclaré.

