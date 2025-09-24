Contrôle routier sur le territoire burkinabè : Le ministère de la sécurité réduit le nombre à 40

Le Ministère de la Sécurité, à travers la Coordination nationale de contrôle des forces de police (CONACFP), a animé une conférence de presse ce mercredi 24 septembre 2025, sous la direction du Colonel Kanou COULIBALY, Coordonnateur national.

Cette rencontre avec les hommes et femmes des médias avait pour objectif de présenter les nouvelles orientations du ministre de la Sécurité visant à ré-articuler le contrôle routier, après la prolifération des postes sur les axes du pays.

En novembre 2024, on dénombrait 385 postes de contrôle, une hausse jugée excessive et source de désagréments pour les usagers en matière de libre circulation.

Pour corriger cette situation, le ministère de la Sécurité a instauré un dispositif de contrôle routier dynamique, modulable chaque mois en fonction des besoins sécuritaires.

Deux types de contrôles ont été définis par circulaire : le contrôle documentaire, limité aux pièces administratives (CNI, permis, carte grise, assurance, etc.), et le contrôle sécuritaire, orienté vers la fouille des cargaisons, des véhicules et l’identification des occupants afin de prévenir toute menace à la sûreté nationale.

Du 15 septembre au 14 octobre 2025, 40 postes officiels sont ainsi autorisés sur 15 axes principaux, dont 9 exclusivement sécuritaires.

Tout autre poste de contrôle est désormais considéré comme illégal. Ces mesures visent à concilier la libre circulation des personnes et des biens avec l’exigence de sécurité publique.

Le Colonel Kanou COULIBALY a rappelé que le respect des nouvelles dispositions par les forces de l’ordre comme par les usagers contribuera à réduire les tracasseries et à renforcer la lutte contre la corruption routière.

« Les usagers sont un maillon essentiel dans cette lutte », a-t-il affirmé, appelant chacun à se conformer à la réglementation pour un contrôle plus juste, transparent et efficace.

Source : DCRP_MSECU