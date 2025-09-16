Sécurité routière : Le ministre SANA mène une descente nocturne surprise pour faire respecter le Règlement 14

publicite

Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 septembre 2025, le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a effectué une descente inopinée sur le poste de contrôle routier de Koubri.

Accompagné du Directeur général de l’Office national de sécurité routière (ONASER), du Coordonnateur national du Contrôle des Forces de Police (CONACFP) et du Directeur de la Communication et des Relations Presse (DCRP), il est allé constater sur le terrain l’application effective du Règlement 14 de l’UEMOA, entré en vigueur le 1er septembre dernier.

Sous les projecteurs, les techniciens de l’ONASER ont procédé à la vérification des dimensions des camions en circulation. Sur une dizaine de véhicules inspectés, un camion affichait une longueur de 13,40 mètres, au lieu des 12 mètres autorisés.

Face à cette infraction, le Ministre a ordonné l’immobilisation immédiate du véhicule, en attendant la mise en conformité et le paiement des amendes. Il a également instruit que les agents de contrôle ayant laissé passer ce camion soient relevés et sanctionnés conformément à la procédure disciplinaire.

Cette fermeté a été saluée par les chauffeurs et apprentis présents, qui ont applaudi la décision, estimant qu’une telle rigueur contribue à assainir leur secteur et à améliorer la sécurité routière.

Le cortège ministériel s’est ensuite rendu au poste de péage de Boudtenga, sur la nationale n°4, où d’autres contrôles ont été effectués entre 1h et 3h du matin. La majorité des camions inspectés s’y sont révélés conformes aux nouvelles normes.

À l’issue de cette mission, le Ministre Mahamadou SANA a rappelé que l’application stricte du Règlement 14 vise non seulement à protéger les infrastructures routières et les usagers, mais aussi à préserver la santé et la vie des chauffeurs routiers, souvent victimes d’accidents graves. Il a annoncé que ces contrôles inopinés se poursuivront sur toute l’étendue du territoire national.

Enfin, le Ministre a félicité les équipes de contrôle pour leur rigueur, leur professionnalisme et leur probité. Selon l’ONASER, 916 camions auparavant hors normes ont déjà été mis en conformité depuis l’entrée en vigueur du Règlement 14, sans compter les ajustements effectués dans les autres pays membres de l’UEMOA.

Source : DCRP/MSECU