De la parole aux actes : La visibilité des produits de l’APEC booste les souscriptions à Bobo

La 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), qui se déroule du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, ne se limite pas aux seules expressions artistiques. L’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) y tient un stand pour mobiliser les citoyens autour du mécanisme d’actionnariat populaire.

L’objectif de cette présence est d’informer et de faciliter les souscriptions pour les festivaliers. Mathias Ouédraogo, chef de service d’appui aux souscriptions à l’actionnariat populaire a expliqué que cette initiative présidentielle vise un développement endogène par la création d’entreprises communautaires.

« Nous sommes là pour informer, nous sommes là pour sensibiliser et surtout pour mobiliser les masses populaires en vue de recueillir leurs souscriptions massives », a-t-il précisé.

Sur place, les visiteurs peuvent non seulement souscrire, mais aussi récupérer leurs livrets de membres. Le dispositif permet de traiter les dossiers des nouveaux adhérents ainsi que les cas résiduels de ceux n’ayant pas encore reçu leurs documents.

Pour s’inscrire, les citoyens doivent fournir une copie de leur pièce d’identité et deux photos, des procédures simplifiées étant également prévues pour les mineurs et les personnes morales.

Pour convaincre les plus hésitants, l’APEC met en avant des réalisations concrètes. C’est le cas de l’usine de tomate SOBETO 1, installée à Bobo-Dioulasso, qui commercialise déjà la marque « A’diaa ».

D’autres projets, comme l’unité SOBETO 2 dans le Nakanbé ou l’usine d’exploitation d’or « Bialmira Mining » en cours, sont présentés comme étant à un stade de réalisation avancé.

Ces exemples ont trouvé un écho auprès de la population. Le jeudi 30 avril 2026, Zongo Seydou, producteur à Bama, a choisi de renouveler sa participation. « Je suis venu renouveler parce que je trouve que maintenant les produits sont visibles sur le marché.

Nous avons les tomates Adja tout est au sérieux » a-t-il déclaré. Ce sentiment de crédibilité est partagé par d’autres souscripteurs comme Harouna Belem, qui quant à lui souscrit pour la première fois. « Je vois les produits sur le marché. Raison pour laquelle je suis venu », a-t-il confié.

À quelques jours de la clôture de la SNC, les responsables de l’APEC affichent leur satisfaction quant à l’affluence au stand. Ils rappellent que chaque citoyen peut devenir un acteur du développement économique du pays.

Belem Harouna a invité d’ailleurs ses compatriotes à s’engager. « J’appelle tout le monde, ceux qui doutent de ne pas en douter. C’est une réalité et le pays est en train d’avancer sur ce projet », a-t-il lancé.

L’APEC espère que cette dynamique de proximité permettra d’augmenter significativement le nombre de souscripteurs d’ici le 2 mai.

Akim KY

Burkina 24