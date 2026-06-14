Lancement de « La Maison du Pardon » : Une initiative pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
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L’Association « La Maison du Pardon » a officiellement lancé ses activités le samedi 13 juin 2026, à Ouagadougou. Cette cérémonie a réuni des acteurs de la société civile, des médiateurs ainsi que des leaders communautaires autour d’un objectif commun, celui de promouvoir la paix, le dialogue et la réconciliation au Burkina Faso.  

Placée sous le thème « Mécanismes endogènes de résolution des conflits au Burkina Faso : le rôle du Wemba dans la contribution au pardon, au dialogue et à la cohésion sociale », la rencontre a mis en lumière l’importance des valeurs traditionnelles dans la prévention et la gestion des différends.

Les promoteurs de l’association entendent donc valoriser les savoirs locaux tout en les associant aux approches modernes de médiation.

Taïbata Ouédraogo, présidente de l’association La Maison du Pardon

Selon la présidente de l’association, Taïbata Ouédraogo, la création de la Maison du Pardon est née d’une volonté de répondre aux défis sociaux et sécuritaires auxquels le pays est confronté.

Elle a souligné que les conflits fragilisent les familles, divisent les communautés et freinent le développement, d’où la nécessité de créer davantage d’espaces d’écoute et de réconciliation.

Présidant la cérémonie, Kiswendsida Modeste Béré a salué l’initiative qu’il juge particulièrement pertinente dans le contexte actuel. Pour lui, le pardon constitue un levier essentiel pour restaurer les liens sociaux et favoriser la reconstruction des communautés affectées par les crises.

Il a également plaidé pour un accompagnement technique et institutionnel de l’association afin de renforcer son impact.

« Pour cette jeune association, nous pensons que nous pouvons apporter notre contribution à travers un accompagnement, que ce soit dans le cadre de l’encadrement, des communications, des partenariats, pour leur permettre de mener à bien leurs activités », a-t-il fait savoir.

Lancement de La Maison du Pardon : Une initiative pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso

Sur le terrain, la Maison du Pardon prévoit d’organiser des formations en gestion non violente des conflits, des campagnes de sensibilisation ainsi que des rencontres communautaires dans plusieurs localités du pays.

L’association ambitionne également d’offrir un cadre d’écoute, d’orientation et de soutien psychosocial aux personnes confrontées à des tensions personnelles ou communautaires.

À travers cette initiative, ses responsables espèrent faire du dialogue, du pardon et de la réconciliation des piliers durables de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Lire aussi 👉👉Ouagadougou : 30 jeunes formés pour renforcer la citoyenneté et la cohésion sociale

Sié Frédéric KAMBOU 

Burkina 24

 
     
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