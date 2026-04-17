Ouagadougou : 30 jeunes formés pour renforcer la citoyenneté et la cohésion sociale

La 6e cohorte de l’École de la citoyenneté (ECIT) a effectué sa sortie officielle ce vendredi 17 avril 2026 à Ouagadougou, marquant la fin de la phase de formation du programme. L’initiative est portée par le Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) avec l’appui financier de l’Union européenne, dans le but de renforcer la participation des jeunes à la gouvernance publique et à la promotion de la paix.

Au total, 30 jeunes, hommes et femmes, ont bénéficié de cette formation axée sur plusieurs thématiques, notamment la citoyenneté, le leadership, la gouvernance financière, les droits humains, le genre, une formation militaire et la cohésion sociale. Depuis le lancement du programme, ce sont 180 jeunes qui ont été formés à travers six cohortes.

Selon le chargé de programme du Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Dramane Kyogo, cette école répond à un besoin réel dans le contexte actuel. « Cette école a été pensée au regard de l’évolution du contexte, où l’on a constaté un besoin de formation en matière de citoyenneté et de civisme », a-t-il expliqué.

Il a précisé que les participants sont sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux, prenant en compte plusieurs critères, dont le niveau d’étude, l’âge, le genre, la situation géographique et la motivation, afin de garantir l’inclusivité et la transparence.

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Pour le délégué de la cohorte 6, Moussa Dicko, cette formation constitue une réelle valeur ajoutée. « Je ne voulais pas simplement accumuler une formation de plus, mais devenir un acteur du développement de ma communauté », a-t-il confié.

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Philippe Bron Chain, a salué la qualité du programme ainsi que l’engagement des participants. « Le nombre élevé de candidatures reçues témoigne de l’intérêt et du dynamisme de la jeunesse burkinabè », a-t-il indiqué.

Il a également souligné l’importance du rôle de la société civile dans la promotion du dialogue et de la cohésion sociale, insistant sur la nécessité de renforcer ces valeurs dans le contexte actuel.

Même son de cloche du côté des autorités nationales. Le directeur général de la promotion de la citoyenneté au ministère de la Justice, Benjamin Sow, a estimé que cette initiative est en phase avec les orientations gouvernementales en matière de promotion de la paix et du vivre-ensemble.

La cérémonie a également été marquée par une remise d’attestations aux participants de la sixième cohorte, ainsi que par une passation symbolique de flambeau entre les différentes promotions, de la première à la sixième cohorte. À cette occasion, il a été rappelé que la cohorte porte le nom de Monseigneur Anselme Titiama Sanou, en hommage à ses valeurs et à son engagement.

Si cette sixième cohorte marque la fin du cycle de formation, les activités de l’École de la citoyenneté se poursuivent à travers le réseau des anciens bénéficiaires. Ces derniers sont appelés à jouer un rôle d’ambassadeurs en mettant en pratique les connaissances acquises dans leurs communautés.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire) et Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24