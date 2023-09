Le NIMD renforce les capacités des jeunes issus des différents partis politiques sur les notions de démocratie

publicite

0 Partages Partager Twitter

En vue de renforcer les compétences des jeunes sur les valeurs, les principes et les pratiques démocratiques de sorte à assurer un meilleur fonctionnement de la démocratie au Burkina Faso, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) a initié une session de renforcement de capacité des jeunes issus des partis politiques et de la société civile. Cet atelier a ouvert ses portes ce lundi 25 septembre 2023, et s’étendra jusqu’au 1er octobre 2023.

La suite après cette publicité

Implanté au Burkina Faso en 2020, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) a fait de la formation citoyenne des jeunes l’un de ses crédos. Et pour répondre à cette mission qui leur est assignée, le NIMD a organisé en faveur des jeunes issus de différents partis politiques et de la société civile des ateliers de renforcement de capacité.

Principalement, cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des jeunes sur des thématiques en lien avec le contexte sociopolitique du pays, afin de leur permettre de mettre en œuvre des initiatives citoyennes. Spécifiquement, cet atelier vise à susciter le leadership politique chez les jeunes et renforcer leur influence en vue de faire d’eux des acteurs de changement ; favoriser un engagement politique et démocratique croissant chez les jeunes, basé sur l’éthique et la bonne gouvernance.

Pendant ces journées de formation, ces jeunes seront outillés dans pas mal de domaines, à écouter les porteurs du projet. « Dans un premier temps, on va outiller les jeunes sur un certain nombre de thématiques qui sont entre autres les valeurs démocratiques, bien entendu en faisant toujours référence au contexte burkinabè sur le leadership politique, sur la communication politique, sur également la conduite du projet, parce que la fin de cette formation va permettre aux jeunes aussi de se mettre ensemble de penser des projets communautaires qu’ils pourront conduire avec l’accompagnement du NIMD », a décrit le directeur pays du NIMD, Cheickna Yaranangore.

Forts d’une vingtaine, les bénéficiaires issus de la région du Centre, du Sud-Ouest, du Sahel, de l’Ouest et bien d’autres régions ont salué l’idée derrière ce projet. Etant dans un contexte de crise, le dialogue est une pièce palliative des difficultés. Et lors de cette session de formation, ces jeunes mèneront des activités pour prôner le dialogue, en vue justement d’apporter leur contribution pour que la paix retrouve son trône au Burkina.

« Ce type de formation nous permet en tant que jeunes, de comprendre la situation, de savoir pourquoi ces jeunes ont pris les armes contre leur pays, également, nous aurons des notions notamment sur le dialogue, à savoir comment dialoguer avec ces jeunes pour les ramener à la raison, pour les faire comprendre que l’ennemi ce n’est pas leurs frères, l’ennemi ce n’est pas leurs voisins, et l’ennemi ce n’est pas le pays », a argumenté Olivier Sawadogo, membre du balai citoyen.

Au sortir donc de cet atelier de formation, des initiatives seront prises pour aider le pays à sortir de cette phase de crise. Pour rappel, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite est une organisation non gouvernementale dont la vocation est de promouvoir la politique paisible, juste, inclusive et représentative à travers le monde.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite