La diaspora burkinabè de France mobilise plus de 10 millions F CFA pour l’effort de paix et le développement

La diaspora burkinabè vivant en France a remis une contribution de 10 367 400 FCFA destinée à soutenir l’effort de paix et les initiatives de développement du Burkina Faso. La quittance de ce don a été présentée, le lundi 1er juin 2026, au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, en présence de la ministre déléguée Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré.

La contribution est répartie entre plusieurs initiatives nationales à savoir 9 688 485 FCFA pour le Fonds de soutien patriotique, 580 522 FCFA pour le programme Faso Mêbo et 98 393 FCFA en faveur du Mémorial Thomas Sankara.

Selon le porte-parole de la délégation Boubakar KABORE, cet élan de solidarité témoigne de l’attachement profond des Burkinabè de France à leur patrie, ainsi que leur engagement aux côtés des autorités burkinabè pour construire un Burkina Faso résilient et prospère.

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En recevant ce geste de la diaspora, le Chef de la diplomatie burkinabè a traduit la reconnaissance du Président du Faso et du gouvernement à leurs compatriotes, pour la fraternité et la marque de solidarité envers la nation.

Le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE a chargé la délégation, d’assurer les compatriotes des efforts faits pour la reconstruction du pays.

A ce titre, le ministre a présenté un Burkina engagé sur des chantiers de développement, une reprise appréciable de l’économie nationale et une reconquête progressive du territoire avec un taux de couverture sécuritaire de plus de 74%.

« Le mouvement engagé est en cours et il va se consolider », a-t-il soutenu. Pour terminer, Karamoko Jean Marie TRAORE a exhorté les compatriotes de France à rester unis et solidaires et à poursuivre leur engagement en faveur du développement du Burkina Faso

Source : DCRP/MAE