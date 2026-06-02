SONABEL : Les candidats admis aux recrutements CDD invités à déposer leurs dossiers

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) communique :

Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats admis aux tests de recrutements pour des Contrats de Travail à Durée Déterminée (CDD) de trente (30) Opérateurs SIG Back Office, quarante-cinq (45) Agents Contrôleurs et quatre cent cinquante (450) Agents de Collecte, sont priés de déposer les documents ci-après au rez-de chaussée de l’Immeuble COMPAORE, sis côté Ouest du Monument des Héros Nationaux à Ouaga 2000, du mercredi 03 au vendredi 05 juin 2026, de 08 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute :

  • une demande manuscrite timbrée à 200 francs CFA adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL, et signée par le candidat ;
  • une lettre de motivation datée et signée par le candidat ;
  • un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en tenant lieu (les photocopies légalisées ne seront pas acceptées) ;
  • une copie légalisée du Certificat de Nationalité Burkinabè ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • un certificat d’aptitude physique plus un certificat de non grossesse pour les femmes.
 
     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | CAGEI : Appel à candidatures : Formation certifiante en Administration et gestion des organisations

il y a 5 heures

Communiqué | APEC : Avis de convocation des assemblées régionales de section

il y a 17 heures

Communiqué | PMU’B – REPORT ORD. « 4+1 » DU DIMANCHE 31 MAI 2026

il y a 3 jours

Communiqué | Des fruits abondants pour la coopération sanitaire, une nouvelle page pour les échanges humains et culturels

il y a 5 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page