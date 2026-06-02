SONABEL : Les candidats admis aux recrutements CDD invités à déposer leurs dossiers

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) communique :

Sous réserve d’un contrôle approfondi, les candidats admis aux tests de recrutements pour des Contrats de Travail à Durée Déterminée (CDD) de trente (30) Opérateurs SIG Back Office, quarante-cinq (45) Agents Contrôleurs et quatre cent cinquante (450) Agents de Collecte, sont priés de déposer les documents ci-après au rez-de chaussée de l’Immeuble COMPAORE, sis côté Ouest du Monument des Héros Nationaux à Ouaga 2000, du mercredi 03 au vendredi 05 juin 2026, de 08 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute :