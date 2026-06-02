VEMAO 2026 : Guichet fermé pour la 10e édition

L’édition d’anniversaire du Festival Village d’Expression des Musiques Africaines de Ouagadougou a soufflé sa 10e bougie, le dimanche 31 mai 2026 à Ouagadougou lors d’une cérémonie de clôture. La soirée a été ponctuée par plusieurs activités notamment des remises d’attestations, des allocutions, la coupure du gâteau.

Placée sous le thème «10 ans d’enracinement, une décennie d’impacts», cette édition a tenu toutes ses promesses. Guichets fermés chaque soir, innovations au programme sessions de karaoké, sélection rigoureuse des artistes produits, la grand-messe de la musique africaine de Saaba a su mobiliser.

Idrissa Kaboré dit Ben Kelly, promoteur du VEMAO, n’a pas caché sa fierté, au regard d’une telle mobilisation. « Depuis la cérémonie d’ouverture jusqu’à aujourd’hui, nous sommes les promoteurs les plus heureux. Nous avons fait le plein du festival pendant ces quatre jours», a-t-il déclaré, visage rayonnant.

Mais derrière l’enthousiasme du moment, Ben Kelly a aussi rendu hommage au chemin parcouru, un chemin semé d’embûches que connaissent bien les acteurs culturels burkinabè. «10 ans pour un festival au Burkina, vous-même vous savez les réalités que nous rencontrons. Il y a des éditions, nous sommes sortis endettés. Mais c’est la force, c’est le courage», a-t-il confié sans détour.

Fort du succès de cette édition du décennal, Ben Kelly nourrit de belles ambitions pour les prochaines années. Sans pour autant perdre de vue les contraintes du terrain, le promoteur affiche une confiance mesurée mais déterminée.

«Je pense que le meilleur reste à venir», a-t-il lancé en guise de conclusion, sous les applaudissements du public. Une promesse que les amoureux de la musique africaine à Ouagadougou se feront un plaisir de rappeler à la onzième édition.